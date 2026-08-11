РФ звільнила колишнього американського морпіха з в'язниці

Гілман утримувався у в’язниці у Воронежі

Сьогодні, 11 серпня, Москва звільнила колишнього морського піхотинця США Роберта Гілмана, який перебував у російській в’язниці з 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін затвердив помилування хворого американця з гуманітарних міркувань. Його звільнення відбулося після тривалих переговорів між представниками США та Росії.

Гілман утримувався у в’язниці у Воронежі. Точні обставини щодо його стану здоров’я залишаються невідомими.

Наприкінці червня американця перевели з тюремної лікарні до психіатричного відділення цивільної лікарні швидкої допомоги. Раніше представник організації Global Reach, яка представляє інтереси родини Гілмана, повідомляв, що американець перебував у стані, схожому на кататонію. Його стан оцінювали як «дисоціативний ступор».

Американські чиновники зауважили, що Гілмана після прибуття в аеропорт Даллес зустрінуть посланець США Стів Віткофф та заступник радника з питань національної безпеки Себастіан Горка. Після цього Гілмана, ймовірно, доправлять літаком до реабілітаційного центру в Сан-Антоніо, штат Техас для проходження лікування.

Нагадаємо, Роберт Гілман служив у Корпусі морської піхоти США із серпня 2019 року до серпня 2020. У Росії його затримали 17 січня 2022 року у Воронежі за звинуваченням у нападі на поліцейського у стані алкогольного сп'яніння. Батько американця Володимир Гілман, який переїхав із американського штату Массачусетс до Росії, у жовтні 2024 року стверджував, що звинувачення проти його сина були безпідставними.

За його версією, Роберту стало зле і він випадково вдарив правоохоронця ногою. Поліцейський, за словами батька, не зазнав травм та відмовився від претензій. Спочатку російський суд засудив Гілмана до чотирьох з половиною років позбавлення волі. Згодом строк ув'язнення американця збільшили до десяти років.