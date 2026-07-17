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Цибуля, гарбузи та соняшники. Памела Андерсон похвалилася урожаєм у своєму саду (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Памела Андерсон показала свій врожай цибулі
фото: Іnstagram.com/pamelaanderson

Памела Андерсон опублікувала в Instagram-сторис відео ранкової прогулянки своїм садом

Зірка серіалу «Рятівники Малібу», канадсько-американська акторка Памела Андерсон вразила своїх шанувальників незвичним захопленням. Акторка поділилася кадрами зі свого саду та показала врожай. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку фотомоделі в Instagram.

Памела Андерсон опублікувала в Instagram-сторис відео ранкової прогулянки своїм садом. Вона вирощує на своїй ділянці овочі, гарбузи й соняшники, квіти тощо. «Доброго ранку з саду», – написала Андерсон.

На відео зірка вітається зі своїми підписниками та починає показувати свій врожай. У сторис можна побачити арку, вздовж якої ростуть гарбузи.

Також Андерсон вирощує помідори, кріп та цибулю, якої на грядках чимало. У саду акторки багато різних квітів та рослинності. Крім грядок, у саду моделі є місце для відпочинку зі столом та стільчиками.

Памела Андерсон у своєму саду
Памела Андерсон у своєму саду
фото: Іnstagram.com/pamelaanderson

Як відомо, Памела Андерсон давно займається садівництвом. Зірка часто опубліковує у мережі свій сад та город, який вона створила у будинку своєї бабусі подалі від міської метушні.

Цибуля, гарбузи та соняшники. Памела Андерсон похвалилася урожаєм у своєму саду (відео) фото 1
фото: Іnstagram.com/pamelaanderson

Фотомодель надає перевагу натуральним продуктам, тож харчується власною городиною. Також вона просуває наративи екологічності та дбайливого ставлення до природи.

Нагадаємо, зірка Голлівуду Памела Андерсон вирушила на південь Франції, де показалася під час відпочинку на Лазурному березі на курорті Сен-Тропе. Зірка серіалу «Рятівники Малібу» показала фото зі свого дня народження, 1 липня Памелі Андерсон виповнилося 59 років.

Також повідомлялося, 28-річний син Памели Андерсон Ділан Джаггер Лі одружився з дизайнеркою інтер’єрів Паулою Брусс. Пара відсвяткувала весілля на південному узбережжі Франції. Ділан Джаггер Лі та Паула Брусс провели церемонію у маєтку в районі Ле-Парк у Сен-Тропе, у цьому місці пара заручилася у 2024 році. На святі були присутні рідні та близькі закоханих. На весілля завітала зіркова мама нареченого Памела Андерсон, а також батько Томмі Лі та старший брат Брендон Лі.

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Теги: США модель овочі відео огород акторка

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