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Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці
На безіменному пальці лівої руки фаворитки Путіна можна побачити золоту обручку
фото з відкритих джерел

Про те, що Кабаєва вийшла заміж, у ЗМІ не повідомлялося

Російська олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва, яку називають коханкою кремлівського диктатора Володимира Путіна, з'явилася на публіці. Колишня спортсменка, а зараз, серед іншого, голова міжнародної академії художньої гімнастики «Небесна грація» у Сочі, потрапила до об'єктивів фотокамер у підмосковному Новогорську. Тут тренується збірна Росії, готуючись до чемпіонату світу, що проходитиме з 12 по 16 серпня у Франкфурті-на-Майні. Як інформує «Главком», нові світлини Кабаєвої було опубліковано в Instagram.

На знімках колишня спортсменка спостерігає за тренуванням та дає поради гімнасткам, показуючи їм деякі елементи роботи з м'ячем та обручем.

Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці фото 1

На безіменному пальці лівої руки фаворитки Путіна можна побачити золоту обручку.

Про те, що вона вийшла заміж, у ЗМІ не повідомлялося, а своє особисте життя Кабаєва тримає у найсуворішому секреті.

Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці фото 2

Раніше розслідувачі писали про те, що гімнастку та політика пов'язують тривалі стосунки, а про те, що їхні сини оформлені в документах як Іван та Володимир Спиридонови, говориться у книзі «Цар власною персоною» журналістів Романа Баданіна та Михайла Рубіна.

Офіційно Кремль інформацію про спільних дітей Путіна та Кабаєвої не підтверджує.

У Путіна також є ще одна таємна дочка Катерина Кривоногих, вона ж Луїза Розова, яку народила 49-річна Світлана Кривоногих, колишня коханка російського президента, що стала мультимільйонеркою зі статками в 75 млн фунтів стерлінгів.

До слова, російський диктатор Володимир Путін народився в сім'ї, що утворилася під примусом, а не через кохання. Причому відбувся цей шлюб за вельми неприємних обставин.

Теги: коханка Аліна Кабаєва дочка диктатор політика путін

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Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці
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