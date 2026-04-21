Італія викликала російського посла через пропагандиста Соловйова

Путінський пропагандист у телеефірі висловлювався вульгарно італійською мовою

МЗС Італії викликало російського посла Олексія Парамонова після того, як російський пропагандист Володимир Соловйов у прямому ефірі образив прем’єр-міністерку Джорджію Мелоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову італійського МЗС Антоніо Таяні.

«Я викликав до Міністерства закордонних справ російського посла Парамонова, щоб висловити офіційний протест у зв’язку з надзвичайно серйозними та образливими заявами телеведучого Володимира Соловйова на російському телебаченні на адресу прем’єр-міністра Джорджі Мелоні, якій я висловлюю свою повну солідарність та підтримку», – йдеться у повідомленні.

Раніше путінський пропагандист у телеефірі висловлювався вульгарно італійською мовою, називаючи прем'єр-міністра Італії «фашисткою, сертифікованою ідіоткою, поганою жінкою».

«Ганьба для людства. Зрада – це її друге ім'я: вона зрадила Трампа, якому раніше присягалася у вірності», – стверджував Соловйов.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Мелоні різко засудила операцію США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши військову кампанію частиною зростаючої тенденції втручань «поза межами міжнародного права».

У відповідь президент США Дональд Трамп різко розкритикував прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, заявивши, що вона «втратила мужність» і підвела Вашингтон. В інтерв’ю італійській газеті він сказав: «Я шокований нею. Я думав, що в неї є сміливість. Я помилявся».