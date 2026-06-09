Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Польська криза: чому образа стане найбільшою помилкою України

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Укрінформ

Волинь, фермери, політика: що насправді руйнує відносини України та Польщі

Наші протиріччя з Польщею набагато глибші ніж небажання частини польського політикуму дозволити Україні вступити в ЄС

Останніми днями багато хто пише, що нинішнє загострення Україно-польських стосунків має перш за все (виключно) раціональну основу. На жаль, причини значно ширші і простих відповідей та рішень тут вже не існує

Які головні причини нинішнього загострення. Не приводи, а саме причини?

Багаторічна кампанія «волинська різня», яку започаткував ще в часи Януковича Вадим Колісниченко. За останні чотирнадцять років ця історія вийшла за межі історичного дискурсу і стала одним з ключових наративів польського ресентимерту.

Я багато років говорив і говорю, що наша позиція виключної глорифікаціі української сторони була непродуктивною і зараз ми бачимо, в тому числі,  і наслідки цієї історії. Як і будь-який подібний міжетнічний конфлікт – волинська трагедія не має виключно чорно-білих тонів. А ми роками пробували затиснути його саме в цю палітру. Але, якщо ширше, нам все одно доведеться писати свою історію Другої світової. Дуже складну і неоднозначну. Чим довше ми це відтягуємо, тим більше ми будемо потрапляти в пастки ресентиментів (власних і наших сусідів).

Відносно невелика частина польського суспільства не має бажання визнавати українців рівними собі. Це не визначальний фактор, але через практично  одномоментний великий наплив українських мігрантів ми маємо загострення цієї «хвороби». І ця хвороба перекидається на тих, хто ще пару років навіть не мислив такими категоріями. Тут ми маємо проблему з одним із ключових законів піару: «ті, хто живуть в негативному полі, навіть позитивні події перетворюють на нейтральні або нейтрально-негативні».

Раз на тиждень ми маємо великий скандал з  участю українця. То якийсь блогер заїхав в парк на втомобілі і хизується тим, що він єдиний, хто собі це дозволив. То інший виловив сома, який був улюбленцем місцевої публіки. Все це призводить до створення загального негативного фону. І Бандера, тут є лише фоновою історією.

Загострення боротьби на правому фланзі, на жаль, каталізує антиукраінські процеси. Зараз уже проблема не в ПіС, а в її майбутніх сателітах – відносно невеликих партіях, які особливо підкреслюють свою радикальність щодо українців. Соціологія зараз показує, що пвртія Качинського не може отримати більшість без цих сателітів. І це той випадок, коли великий змушений більш активно і радикально мімікрувати під меншого.

Боязнь польських фермерів перед вступом України в ЄС. Як казав колись один наш міністр: поляки не так бояться ядерної ракети з РФ, як українського аграрія. До останнього часу частина польського політикуму вважала, що завдяки Орбану можна буде і так не допустити Україну в ЄС. Зараз Орбана немає, а тому потрібно думати над іншими способами обмежити українську аграрку.

Існують також і конспірологічні мотиви, які стали активно ширитися останніми тижнями. Найяскравіший – це німці напоумили Зеленського назвати на честь героїв УПА, для того, щоб потім поляки образилися і не змогли стати головним розпорядником фондів по відновленню України. А цими фондами керувала Німеччина. І в нашому випадку, я не схильний применшувати роль конспірологіі.

Тепер головне питання, а що з цим робити, зважаючи на те, що простих відповідей тут немає. До простих відповідей належить і найбезглуздіше: образитися.

  1. Почати потрібно з того, що ні в якому разі не можна допустити ескалаціі, яка б перейшла в реальне русло і дозволила б справді забрати орден Білого орла. Наскільки я розумію, певні кроки вже робляться.
  2. Наріжним каменем залишається і буде залишатися «волинська трагедія». Ми вже дали дозволи на ексгумацію. Але ми не інституціонадізувади цю історію. У нас немає умовного  «головного історика» з цього питання, який має бути ключовим спікером і виразником ідей України. Це не може бути Президент. Ми маємо побудувати інформаційну екосистему навколо цієї історично події, яка має з однієї сторони відійти від чорно-білого сприйняття, а з іншої повинна мати інформаційні та фінансові спроможності міняти наративи.
  3. Переговори про польську аграрку і вступ до ЄС співпадуть із виборами в Польщі (жовтень 2027). Тому вже зараз потрібно розробити окремий інформаційний план з цього приводу і надати йому інституційних важелів. Знову-таки, це не має затягувати на себе президент. Це має бути складна і розгалужена горизонтально орієнтована кампанія.

І наостанок я ще раз хочу повторити те, що писав вище: ми не маємо право ображатися. В політиці ображаються або ідіоти або неймовірно сильні гравці. Слабкий має грати гру, а не ображатися.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Польща Україна політика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ініціатива допоможе українським і литовським розробникам швидше створювати та впроваджувати рішення
Україна та Литва запускають спільну грантову програму для розвитку оборонних інновацій
1 червня, 22:56
Президент нагадав, що міжнародне гуманітарне право гарантує дітям статус некомбатантів і широкий захист
Зеленський: Росія перетворює викрадених українських дітей на солдатів
1 червня, 00:39
Українська розробка Lima вже захищає цивільну інфраструктуру від атак РФ
Україна знайшла дешевий спосіб збивати російські ракети без Patriot
25 травня, 11:28
Президент запевнив, Україна буде відповідати цілком справедливо на кожен російський удар
Кремль готує удар «Орєшніком» по Україні – Зеленський
23 травня, 18:59
Наразі Києву не вистачає особового складу для більш масштабних наступальних операцій
Війна в Україні триватиме ще довго: німецький експерт зробив похмурий прогноз
17 травня, 17:39
Фінансова підтримка дозволить забезпечити власним житлом понад дві тисячі українських сімей
Свириденко розповіла, скільки ветеранів отримають житло цьогоріч
14 травня, 18:55
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив про активну роль Туреччини у переговорах між Україною та РФ
Туреччина включилася у процес припинення війни між Україною та РФ
13 травня, 11:17
Греція підняла з моря дрон
Греція заявила про український слід у дроні біля свого узбережжя
13 травня, 10:06
Рада Євросоюзу остаточно затвердила кредит для України на €90 млрд
Кредит у €90 млрд. Євросоюз повідомив, коли Київ отримає перший транш
11 травня, 17:12

Вадим Денисенко

Польська криза: чому образа стане найбільшою помилкою України
Польська криза: чому образа стане найбільшою помилкою України
Росія програла вибори в Вірменії. Що це означає
Росія програла вибори в Вірменії. Що це означає
Тиждень поганих новин для Кремля
Тиждень поганих новин для Кремля
Лист Зеленського зламав гру Путіна: які наслідки очікувати
Лист Зеленського зламав гру Путіна: які наслідки очікувати
Математика в НМТ: галас про симптом замість лікування хвороби
Математика в НМТ: галас про симптом замість лікування хвороби
Переговори про мир. Навіщо нас занурюють у вигадану реальність?
Переговори про мир. Навіщо нас занурюють у вигадану реальність?

Новини

Подорожачав бензин? Винні мігранти! Українка розповіла, як трампівська пропаганда зомбує американців
Вчора, 23:00
За 9 км від резиденції Путіна на Валдаї з’явилися антидронові сітки (фото)
Вчора, 18:24
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
7 червня, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua