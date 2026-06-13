Усик, Трамп і політичні амбіції боксера

Чи допоможе Трамп Усику?

Зустріч Усика з Трампом породила масу конспірології. Дехто пише, що це проєкт Пінчука або Льовочкіна. Хтось говорить, що в Офісі президента хапаються за серце. Але, схоже, в нас зʼявився ще один політичний проєкт.

• 1 •

Що б там не говорив Усик, але він почав політичну гру. І вірогідність його появи на майбутніх виборах відносно висока. Потрібно зразу зауважити: є відразу три опції: президентські вибори, парламентські вибори та вибори у Києві. Столичні опитування, між іншим, найбільш обнадійливі для Усика. І їх результати, справді, викликали непідробне занепокоєння в тих, хто причетний до столичної політики.

• 2 •

Коли ми говоримо про всеукраїнський рівень, то Усик, справді, входить в топ-5 людей з найвищим рейтингом довіри в Україні. Просто для розуміння: довіра – це, теоретично, максимально можливий результат на виборах. Довіра не завжди перетворюється в політичний результат. І поки, соціологія по Усику не показує нам цієї трансформації.

До останнього часу президентські рейтинги Усика та рейтинги його можливої політичної партії не показували результату більшого за 3,5%. Але це вже непогані стартові умови і, на мою думку, він точно може провести в парламент свою фракцію (зараз прохідний барʼєр 5%).

• 3 •

На сьогодні, ключова гіпотеза, що він може стати лідером, так званого, «ватного» електорату. Рік тому я робив велике дослідження і дійшов до висновку, що в Україні цей самий ватний електорат складає приблизно 20%. З них 2-3 відсотки це упороті путіністи, а інші – різний ступінь «какая разница». Зараз цей електорат активно шукає себе і своїх політиків. Він уже доволі розпорошений між різними політичними проєктами і існує дуже висока ймовірність, що він «розсмокчеться» у різних партіях.

• 4 •

Чи може щось змінити поява Усика? Перш за все варто звернути увагу на те, що Усик свідомо чи несвідомо, але працює відразу у двох площинах: російська церква і Крим Божий з однієї сторони і експлуатація козацького міфу з іншого. Ця шизофренія (точніше двомислення) характерне для великих мас українців і воно не буде для них виглядати чимось контроверсійним. Але воно має свої межі. І ці межі (при правильній роботі опонентів) – фактичне лояльне ставлення до російської церкви (а це в максимумі 25-27%).

Знову-таки, це не значить, що він зможе їх всіх акумулювати. Тут я говорю про теоретично можливий максимальний результат. І повторюся, на цьому полі вже є серйозна конкуренція. Виходячи з цього, я вважаю, що Усик має всі шанси провести в парламент свою політсилу і має шанси розігнати її рейтинг до 10-12% (окремо хочу наголосити – це виключно гіпотеза, виходячи із сьогоднішніх ввідних).

• 5 •

Чи допоможе Трамп Усику? Поява Усика на дні народженні Трампа – це різкий ліфт в піднятті політичних ставок. Як це працює? Логіка тут наступна: якщо він розмовляє з Трампом про мир, то він може говорити і з будь-ким іншим.

Для будь-якого політика у світі фотка з Усиком – це плюс для його виборця. Тому зустріч з Трампом – підіймає рейтинг Усика, і відкриває двері в багато інших кабінетів, хто б там що не говорив. Одним словом, в нас, схоже, народився ще один політичний проєкт під зірку. Зміст, як і завжди, вторинний.