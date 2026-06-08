Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Росія програла вибори в Вірменії. Що це означає

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: glavcom.ua

Четверта поразка російської пропагандистської машини

55% за партію Пашиняна – це розгром. Але, проросійські партії набирають 35-36%. А тому, Росія спробує продовжити активно грати.

1. Це четверта підряд поразка російської пропагандистської машини (до цього були Румунія, Молдова та Угорщина). І це третя поразка команди Кірієнка на закордонних виборах. З огляду на такий результат, позиції Кірієнка не можуть не ослабнути. В цілому, його позиції багато в чому будуть залежати від того, як йому вдасться провести осінню виборчу кампанію в Думу і зупинити перетікання лоялістів в стан опозиції. Проте, незадоволених діями Кірієнка надто багато і кулуарні війни проти нього тільки починаються.

2. Якщо подивитися трохи ширше – ці поразки показують, що бути проросійським в політиці стає невигідним. Ми бачимо дрейф Фіцо після поразки Орбана. Але це лише початок. В багатьох проросійських політиків починає виникати страх, що формула «за Росію – означає лузер» може стати всеосяжною.

3. Перемога Пвшиняна все ще не означає повний розрив з Москвою, як це може багатьом здатися. Схоже, Пашинян спробує ще раз домовитися, особливо з огляду на дешевий газ. Тут варто зазначити: на нього ніхто не тисне, щоб він розірвав з Росією. А тому, якщо росіяни не будуть повними ідіотами, вони зможуть зберегти нинішній статус-кво. Якщо ні, розпочнеться дуже складний процес витіснення Росії не лише з Вірменії, а  з Кавказу в цілому.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Вірменія Нікол Пашинян вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Косово прагне вийти з глухого кута за допомогою дострокових виборів
У Косові проходять треті парламентські вибори за останні півтора року
Вчора, 10:08
Вірменські вибори – це випробування того, наскільки Путін відчужив своїх сусідів
Bloomberg: Вибори у Вірменії стали для Путіна проблемою
Вчора, 04:49
Путін телефоном поговорив з Пашиняном
Путін дав слабину? Кремль вийшов на зв'язок з Пашиняном після скандалу
1 червня, 18:37
Дніпряни, кого ви обрали? Чим відзначилися нардепи, обрані сім років тому
Дніпряни, кого ви обрали? Чим відзначилися нардепи, обрані сім років тому
26 травня, 11:00
Суд заарештував Артура Осипяна на два місяці
Вірменія заарештувала опозиційного активіста, з яким посварився Пашинян (відео)
21 травня, 08:41
Россільгоспнагляд обмежив імпорт квітів із Вірменії, пояснивши це необхідністю «захисту фітосанітарного благополуччя та експортного потенціалу РФ»
Росія оголосила економічну війну Вірменії
21 травня, 06:59
Проблеми у Трампа. І це не Іран
Проблеми у Трампа. І це не Іран
19 травня, 11:11
Путін визнав справжню причину війни проти України
Путін визнав справжню причину війни проти України
12 травня, 08:01
Лідер партії «Прогресивна Болгарія» Румен Радев очолив уряд
Парламент Болгарії затвердив новий уряд на чолі з проросійським експрезидентом
8 травня, 12:49

Вадим Денисенко

Росія програла вибори в Вірменії. Що це означає
Росія програла вибори в Вірменії. Що це означає
Тиждень поганих новин для Кремля
Тиждень поганих новин для Кремля
Лист Зеленського зламав гру Путіна: які наслідки очікувати
Лист Зеленського зламав гру Путіна: які наслідки очікувати
Математика в НМТ: галас про симптом замість лікування хвороби
Математика в НМТ: галас про симптом замість лікування хвороби
Переговори про мир. Навіщо нас занурюють у вигадану реальність?
Переговори про мир. Навіщо нас занурюють у вигадану реальність?
Наступні обстріли Києва. До чого готуватися?
Наступні обстріли Києва. До чого готуватися?

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
Вчора, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
5 червня, 08:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua