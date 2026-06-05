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Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Лист Зеленського зламав гру Путіна: які наслідки очікувати

glavcom.ua
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Вперше за час війни Путін змушений звертатися перш за все до своєї аудиторії
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

До чого призведе лист Зеленського?

Інформаційно, Петербурзький форум перетворився на суцільне приниження Путіна. Перший день став тріумфом українських дронів, а на другий, всі говорили не про виступ Путіна, а про лист Зеленського. Але головне, як це вплине на подальший хід війни?

• 1 •

Кінетична-інформаційна кампанія ПМЕФ-2026, безумовно, є однією з кращих за весь час війни. Удар по порту Петербурга та лист Зеленського Путіну, очевидно, стали одним з піків всієї весняної кампанії ЗСУ по мідл та діпстрайкам з дуже хорошим кінетичним ефектом і дуже правильним інформаційним висвітленням.

• 2 •

Наслідком цієї атаки вже є прискорення переходу частини росіян із розряду лоялістів та індиферентних в розряд кухонної опозиції. Але ми маємо розуміти, що перехід до кухонної опозиції спричинений не лише нашими ударами і зупинкою просування росіян.

Є ще три внутрішні причини: погіршення життя у десятників мільйонів росіян, зневіра у зупинці війни і відчуття десятків мільйонів росіян, що війна триватиме доти, доки при владі Путін. І, нарешті, закриття інтернету.

• 3 •

І тут ми підходимо до дуже важливого моменту: вперше за час війни Путін змушений звертатися перш за все до своєї аудиторії. І говорить він цій аудиторії про те, чому війну не можна зупинити. Звідси історії про Старобільськ. І звідси, між іншим, те, що він вперше з 2021 року частково визнав легітимність Зеленського.

• 4 •

При цьому варто звернути увагу на цільові аудиторії з якими спілкується Путін та Зеленський (лист Зеленського крім української та Міжнародної аудиторії, також адресований росіянам). Так от, Путін апелює перш за все до двох російських аудиторій: до себе самого (головний посил: я хочу продовження війни) і до 21-23% ура-патріотів, які хочуть повернення до парадигми: нас всі бояться. Пасивна більшість (третя аудиторія) – 62-64% є фоновою для Путіна. Зеленський навпаки, апелює перш за все до пасивної більшості, а ура-патріоти для нього фон. Він також апелює до Путіна, принижуючи його.

Головний посил Путіна – «Україна зриває переговори». Вже зараз можна сказати, що ця гра йому знову не вдасться. Між іншим, цей посил головний у Путіна і для міжнародної аудиторії. І тут теж в це ніхто не вірить. Тому він знову натякнув на ядерний удар, згадавши, що «Орєшнік» ще не застосували по/справжньому.

• 5 •

Але повернімося до цільових аудиторій. Задача Путіна на цьому етапі дещо простіша: по-перше, закрити (частково) рот ура-патріотам. І цю задачу, він вважає, що зможе повністю виконати восени, коли після виборів закриє інтернет. Спойлер: буде дуже складно, якщо Дуров справді включиться в цю гру. А поки він втрачає час.

Щодо пасивної більшості, то він її вважає несубʼєктною. І, частково, має рацію. Наша проблема, що ми апелюємо до моносуб'єктної більшості, яка не має лідера та ідеї. Простіше кажучи, ми не готуємо революції. Так само, як її не готує Захід. При цьому є лише сподівання на еліти, які поки просто бояться.

• 6 •

Розширення географії ударів та поява перебоїв з паливом у великій кількості регіонів РФ, яка є цілком реальною в жовтні-грудні 2026 року, безумовно збільшить кількість незадоволених. Але відсутність лідера, ідеї та брак зрадників серед силовиків, перетворить Росію на Іран, а не призведе до майданів.

• 7 •

Революції потрібно готувати. Наведу класичний приклад: у 20-х роках Союз вирішив інкорпорувати компартію Китаю до Гоміньдану, щоб потім отримати КНР. Це просто приклад, якщо що.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна путін Україна переговори

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