Китай відреагував на матеріал FT про критичні висловлювання Сі Цзіньпіна на адресу Путіна

Як писала Financial Times, лідер Китаю заявив Трампу, що Володимир Путін «може зрештою пошкодувати» про рішення розпочати повномасштабне вторгнення в Україну

Зовнішньополітичне відомство Китаю спростувало інформацію видання Financial Times про те, що на перемовинах із президентом США Дональдом Трампом китайський лідер Сі Цзіньпін висловився критично щодо дій російського диктатора Володимира Путіна та його рішення розпочати війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника МЗС КНР Ґо Цзякунь, якого цитує «Укрінформ».

Журналісти попросили речника зовнішньополітичного відомства Китаю прокоментувати матеріал газети. «Вказана вами інформація суперечить фактам і є чистою вигадкою», – сказав Ґо, відповідаючи на прохання прокоментувати висловлювання Сі із публікації Financial Times.

Як писала Financial Times, під час нещодавніх закритих переговорів у Пекіні лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу, що глава Кремля Володимир Путін «може зрештою пошкодувати» про своє рішення розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. За даними видання, китайський лідер висловив ці зауваження під час широких переговорів, які торкалися теми України, а також пропозиції американського президента про те, що він разом з Путіним та Сі повинні співпрацювати проти Міжнародного кримінального суду.

Аналітики пишуть, що нинішні висловлювання Сі Цзіньпіна стали значно жорсткішими та відвертішими порівняно з його попередніми переговорами із західними лідерами. Раніше китайський лідер утримувався від будь-яких особистих оцінок дій Путіна та перебігу війни.

Водночас сам факт такої оцінки в розмові з американським президентом видання розцінює як помітний сигнал на тлі складної геополітичної ситуації. За інформацією джерел, під час переговорів також обговорювалися питання глобального балансу сил і подальших кроків великих держав у контексті війни в Україні.

До слова, «Главком» писав, що російський диктатор Володимир Путін напередодні свого офіційного візиту до Китаю записав відеозвернення до громадян КНР. У ньому він заявив про «безпрецедентний рівень відносин» між двома країнами. Путін підкреслив, що Росія і Китай «впевнено дивляться в майбутнє» і активно розвивають контакти в різних сферах – від політики до оборонної сфери. Він вказав на налаштованість китайського лідера Сі Цзіньпіна на довгострокову співпрацю з Росією.