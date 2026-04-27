«Завадили амбіціям Заходу». Кім Чен Ин зробив гучну заяву про військову співпрацю з РФ

Альянс диктаторів стає довгостроковим: Росія та КНДР готують нову фазу військової співпраці

Північна Корея продовжуватиме всебічну підтримку політики Росії, а військову співпрацю між країнами планують закріпити на довгостроковій основі до 2031 року. Лідер КНДР Кім Чен Ин наголосив на зміцненні військових зв'язків з Москвою під час візиту російської делегації до Пхеньяна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Довгострокові плани та новий меморіал

Під час зустрічі з міністром оборони РФ Андрієм Бєлоусовим лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян і надалі захищатиме інтереси безпеки Росії. Сторони домовилися перевести військову співпрацю на стабільну основу та підготувати план взаємодії на період з 2027 до 2031 року.

Приводом для зустрічі стало відкриття меморіалу північнокорейським солдатам, які загинули під час бойових дій у Курській області РФ. Кім Чен Ин назвав загиблих військових символами жертовності та заявив, що їхня участь у війні нібито завадила "гегемоністським амбіціям США та Заходу".

Наслідки для регіону

Аналітики зазначають, що підписання п'ятирічного плану співпраці свідчить про наміри Москви та Пхеньяна зберігати альянс навіть після завершення війни в Україні. За оцінками розвідки, в обмін на живу силу та боєприпаси КНДР отримує від Росії економічну допомогу та сучасні військові технології.

Окрім військового керівництва, Кім Чен Ин зустрівся зі спікером Держдуми РФ В’ячеславом Володіним, підтвердивши намір поглиблювати двосторонні зв'язки згідно з підписаним раніше договором.

Нагадаємо, у 2024 році Росія та КНДР підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який містить пункт про взаємну оборону. За даними українських та західних офіційних осіб, Пхеньян відправив близько 14 000 військовослужбовців для участі у бойових діях на боці РФ у Курській області.

Повідомлялося, що північнокорейські підрозділи у війні проти України зазнали значних втрат: у боях загинуло понад 6 000 солдатів КНДР.

Додамо, що з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ проти України КНДР перетворилася на ключового донора артилерійського озброєння для російських військ. Масштабні партії боєприпасів, що обчислюються мільйонами одиниць, транспортувалися до Росії морськими шляхами та залізничними сполученнями.