Путін несподівано звернувся до президента України

Російський диктатор змушений змінювати тактику через затяжну війну та відсутність здобутків на полі бою

Після провального параду 9 травня російський лідер Володимир Путін під час спілкування з пресою несподівано звернувся до президента України Володимира Зеленського. Як інформує «Главком», на зміну риторики диктатора звернули увагу оглядачі видання Clash Report.

Так, на початку повномасштабного вторгнення Путін називав українську владну верхівку «збіговиськом наркоманів та неонацистів». Тепер, після понад чотирьох років війни, він офіційно використав фразу «пан Зеленський».

«Я чув, що пан Зеленський готовий провести особисту зустріч», – сказав 9 травня господар Кремля, після чого закашлявся.

Таку зміну тону експерти сприймають як свідчення того, що Путін «здувся» або змушений змінювати тактику через затяжну війну та відсутність здобутків на полі бою.

Нагадаємо, помічник російського президента із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков у суботу, 9 травня, нахабно заявив, що Путін нібито «готовий прийняти» Зеленського в Москві. «Нехай приїжджає», – сказав він в коментарі російським пропагандистам.

Також в Офісі президента України прокоментували можливість зустрічі Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Пізніше Путін зробив чергову заяву щодо можливості прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За словами очільника Кремля, він готовий до зустрічі не лише в Москві, але й на території третьої країни.

Після того, як президент РФ Володимир Путін у суботу, 9 травня, заявив, що, на його думку, війна в Україні завершується, два високопосадовці Кремля спробували применшити значення цієї заяви. Однак слова російського диктатора були не випадковими – ситуація всередині Росії дедалі погіршується, а на полі бою російська армія не має суттєвих здобутків. Про це пише The Guardian.