Coca-Cola випустить новий напій на вимогу Трампа

Coca-Cola вирішує випустити нову версію напою, як і попереджав раніше Трамп

Компанія Coca-Cola на вимогу президента США Дональда Трампа випустить газовану воду з тростинним цукром. Як повідомляє «Главком», про це написав портал Axios.

Фінансовий директор компанії Джон Мерфі підтвердив, що напої зі справжнім тростинним цукром з'являться в США цієї осені. Однак газування з кукурудзяним сиропом з високим вмістом фруктози, яке є одним з основних продуктів компанії, як і раніше, залишиться у продажу.

За словами Мерфі, напої з тростинним цукром є ще одним варіантом, який можна запропонувати споживачам у США, які постійно шукають ширший вибір.

Тим часом на починання Трампа відреагувала впливова група виробників кукурудзи, заявивши, що заміна підсолоджувача на тростинний цукор може коштувати тисячі робочих місць.

Заява від Coca-Cola надійшла менш ніж через тиждень після того, як президент Трамп оголосив у соціальних мережах, що компанія використовуватиме у своєму фірмовому напої на території США «справжній тростинний цукор». У Coca-Cola зазначили, що цінують ентузіазм президента щодо своїх напоїв.

Тим часом скоригований виторг компанії за квартал склав 12,62 млрд доларів при прогнозованих 12,55 млрд доларів. Компанія пояснила, що збільшення чистого виторгу на 5% було обумовлено зростанням цін та асортименту реалізованої продукції на 6%, а також зниженням продажів концентрату на 1%.

До слова, Pepsi випустила корисну колу, і змінила рецепт напою. Американська компанія PepsiCo Inc. представила колу з пребіотиками, позначивши першу за 20 років зміну категорії традиційних напоїв на основі коли.