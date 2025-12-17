Американська сторона ознайомить російських делегатів із підсумками останнього етапу перемовин

Цими вихідними у Майамі можуть відбутися переговори між офіційними особами США та Росії. Як повідомляє Politico з посиланням на власні джерела, зустріч є частиною стратегії адміністрації Дональда Трампа, спрямованої на припинення повномасштабної війни між РФ та Україною, передає «Главком».

На тлі того, що попередні спроби зупинити бойові дії не принесли результату, Вашингтон посилив тиск на українську сторону, закликаючи до поступок задля досягнення миру. Хоча плани щодо зустрічі ще остаточно не зафіксовані, передбачається, що американська сторона ознайомить російських делегатів із підсумками останнього етапу перемовин. При цьому наголошується, що позиція Кремля та їхні ключові вимоги залишаються майже незмінними.

За даними інсайдерів, російську делегацію може очолити керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. З боку США у перемовинах, імовірно, братимуть участь спецпосланець адміністрації Трампа Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець Стів Віткофф не мав глибоких знань про країни, з якими йому довелося працювати, зокрема про Росію та її кордони, коли був залучений до переговорних процесів.

За словами очільника США, рішення доручити Віткоффу переговори було ухвалене не через його досвід у міжнародній політиці, а завдяки його здібностям до укладання угод та особистим якостям.

Як відомо, Росія планує створити «буферну зону» вздовж лінії фронту з Україною і погрожує воєнними діями, якщо Київ та його західні партнери відмовляться від «серйозних переговорів». Президент Росії Володимир Путін критикує Європу за тиск на Росію та відсутність рівноправного ставлення після розпаду СРСР.

Путін назвав вторгнення в Україну боротьбою за «історичні» землі та пообіцяв, що у разі відмови Києва та його західних союзників від діалогу Кремль «доб’ється звільнення своїх історичних земель у воєнний спосіб».

До слова, президент США Дональд Трамп переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у досягненні миру. Очільник Кремля хоче повністю окупувати Україну.

В оточенні Трампа не було єдності щодо справжніх намірів російського лідера. Частина людей вважала, що Путіна могла б задовольнити окупація всієї Донецької області. Водночас сам президент США з цим не погоджувався.