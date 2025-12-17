Головна Світ Політика
search button user button menu button

Politico: У Майамі заплановано зустріч представників США та РФ щодо завершення війни

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Politico: У Майамі заплановано зустріч представників США та РФ щодо завершення війни
Спеціальний посланник США Стів Віткофф (праворуч), радник президента Росії із зовнішньої політики Юрій Ушаков (ліворуч), генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв (другий праворуч) та зять президента Дональда Трампа Джаред К
фото: AP

Американська сторона ознайомить російських делегатів із підсумками останнього етапу перемовин

Цими вихідними у Майамі можуть відбутися переговори між офіційними особами США та Росії. Як повідомляє Politico з посиланням на власні джерела, зустріч є частиною стратегії адміністрації Дональда Трампа, спрямованої на припинення повномасштабної війни між РФ та Україною, передає «Главком».

На тлі того, що попередні спроби зупинити бойові дії не принесли результату, Вашингтон посилив тиск на українську сторону, закликаючи до поступок задля досягнення миру. Хоча плани щодо зустрічі ще остаточно не зафіксовані, передбачається, що американська сторона ознайомить російських делегатів із підсумками останнього етапу перемовин. При цьому наголошується, що позиція Кремля та їхні ключові вимоги залишаються майже незмінними.

За даними інсайдерів, російську делегацію може очолити керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. З боку США у перемовинах, імовірно, братимуть участь спецпосланець адміністрації Трампа Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер. 

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець Стів Віткофф не мав глибоких знань про країни, з якими йому довелося працювати, зокрема про Росію та її кордони, коли був залучений до переговорних процесів. 

За словами очільника США, рішення доручити Віткоффу переговори було ухвалене не через його досвід у міжнародній політиці, а завдяки його здібностям до укладання угод та особистим якостям.

Як відомо, Росія планує створити «буферну зону» вздовж лінії фронту з Україною і погрожує воєнними діями, якщо Київ та його західні партнери відмовляться від «серйозних переговорів». Президент Росії Володимир Путін критикує Європу за тиск на Росію та відсутність рівноправного ставлення після розпаду СРСР. 

Путін назвав вторгнення в Україну боротьбою за «історичні» землі та пообіцяв, що у разі відмови Києва та його західних союзників від діалогу Кремль «доб’ється звільнення своїх історичних земель у воєнний спосіб».

До слова, президент США Дональд Трамп переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у досягненні миру. Очільник Кремля хоче повністю окупувати Україну. 

В оточенні Трампа не було єдності щодо справжніх намірів російського лідера. Частина людей вважала, що Путіна могла б задовольнити окупація всієї Донецької області. Водночас сам президент США з цим не погоджувався.

Теги: переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер США росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Швейцарія активно готується до війни з РФ
Рівень небезпеки 7/10: Швейцарія оцінила загрози з боку Росії
15 грудня, 09:22
Дональд Трамп символічно передав Ілону Маску золотий ключ від Білого дому наприкінці травня 2025 року
Адміністрація Трампа найбагатша в сучасній історії США – WP
13 грудня, 05:03
Китай і РФ провели спільні протиракетні навчання
Китай і РФ провели спільні протиракетні навчання
7 грудня, 08:55
Російська влада заявляє, що начебто уламки безпілотника спричинили пожежу
У Тамбовській області спалахнула нафтобаза після ударів безпілотників
3 грудня, 07:16
Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога
СБУ затримала агента РФ, завербованого через сайт інтимних знайомств
27 листопада, 10:15
РФ проводить операцію у межах ширшої стратегії тиску на союзників України
РФ шантажує США «взаємними конфіскаціями»: чи можливе це
24 листопада, 06:38
За європейським планом, Україна поверне контроль над Запорізькою АЕС і Каховською ГЕС та отримає «вільний прохід» по Дніпру
Європейський мирний план для України: газета The Telegraph опублікувала усі пункти
23 листопада, 20:22
Основні європейські союзники України виступили проти низки пунктів американського проєкту, які могли б поставити Київ у вразливе становище
Європа надіслала США свій варіант мирного плану щодо України – Spiegel
22 листопада, 23:13
Протести мають пройти перед вікнами президента США
У Вашингтоні американці розпочали масові протести з вимогою імпічменту Трампа
20 листопада, 10:06

Політика

Трамп може оголосити про початок військової операції проти Венесуели
Трамп може оголосити про початок військової операції проти Венесуели
Politico: У Майамі заплановано зустріч представників США та РФ щодо завершення війни
Politico: У Майамі заплановано зустріч представників США та РФ щодо завершення війни
Reuters: Трамп не збирається вводити нові антиросійські санкції
Reuters: Трамп не збирається вводити нові антиросійські санкції
Сенат США схвалив оборонний бюджет: скільки передбачено для України
Сенат США схвалив оборонний бюджет: скільки передбачено для України
Зеленський візьме участь у саміті ЄС, де вирішиться доля активів РФ
Зеленський візьме участь у саміті ЄС, де вирішиться доля активів РФ
Путін побідкався на жорстоку Європу і озвучив план на 2026 рік
Путін побідкався на жорстоку Європу і озвучив план на 2026 рік

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua