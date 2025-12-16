Генсек РЄ: Рекордна кількість держав готова підписати конвенцію щодо репарацій для України

Підписання конвенції відбудеться вже в перший день після її створення

Держави, що прибули на дипломатичну конференцію в Гаазі, планують встановити рекорд, одразу схваливши новий міжнародний договір. Про це повідомив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе на відкритті зустрічі, передає кореспондент «Європейської правди».

За словами Берсе, підтримка держав-учасниць, які представляють не лише Європу, перевищила очікування.

«45 держав підпишуть конвенцію, яка створить компенсаційну комісію. Це безпрецедентно для першого дня існування міжнародного договору», – заявив він.

Таким чином, кількість підписів у перший день перевищить число держав-сторін Реєстру збитків. Генсек не уточнив, які саме країни підпишуть документ одразу, але відомо, що до Гааги прибули представники понад 50 держав із Європи, Латинської та Північної Америки, Азії та Австралії.

Генсек наголосив, що бачить зв'язок цього процесу з мирним процесом. «Питання відповідальності не може бути зноскою у мирних переговорах. Відповідальність – у центрі кожного плану миру», – пояснив він.

Ален Берсе також наголосив на тому. що він вірить у силу міжнародного права.

«Рада Європи не має дронів та ракет, але Рада Європи має силу права. Міжнародного права, яке діє для всіх», – пояснив він.

Нагадаємо, що з грудня Європейська комісія працює над новим юридичним механізмом, який має зняти побоювання Бельгії щодо використання заморожених російських активів для надання Україні «репараційного» кредиту на суму €140 млрд. Як повідомляє Politico з посиланням на європейських дипломатів і посадовців, основна проблема – страх Бельгії, що в разі зняття санкцій (наприклад, через вето з боку Угорщини чи Словаччини) країна буде змушена повернути Росії навіть ті кошти, які вже були надані Україні у формі позики.