Передавав дані про військові частини і ТЕЦ Києва: затримано 21-річного агента РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Передавав дані про військові частини і ТЕЦ Києва: затримано 21-річного агента РФ
У Києві затримали чоловіка, який передавав представнику РФ дані про розташування військових частина та ТЕЦ
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Після затримання фігурант попросив включити його до списку на обмін і відправити до Росії

Київська міська прокуратура повідомила про підозру 21-річному чоловіку. Його звинувачують у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зокрема у тому, що він передавав інформацію про розташування столичних ТЕЦ.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури

Слідство встановило, що підозрюваний – житель Хмельниччини. Він познайомився у месенджері Telegram із чоловіком, який виявився співробітником військової розвідки Генерального штабу Збройних сил РФ. Вони спілкувалися протягом вересня-листопада цього року.

Переписка підозрюваного із представниками країни-агресорки
Переписка підозрюваного із представниками країни-агресорки
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

«За винагороду хлопець погодився збирати та передавати представнику країни-агресорки інформацію про розташування військових об'єктів та ТЕЦ у Києві. Затримали його безпосередньо біля ТЕЦ, яку він знімав на замовлення росіян», – йдеться у повідомленні.

Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення, з конфіскацією майна
Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення, з конфіскацією майна
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Після затримання фігурант попросив включити його до списку на обмін і відправити до Росії. Наразі йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Слідство триває за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає довічне ув’язнення, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Миколаївщині російську інформаторку. Вона шпигувала за переміщенням бронетехніки Сил оборони поблизу лінії фронту на півдні України. 

Раніше контррозвідка Служби безпеки України затримала продавчиню мілітарі-магазину в Краматорську, яка коригувала російські атаки по місту.

