Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Гонконгу спалахнула масштабна пожежа: десятки загиблих та постраждалих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Гонконгу спалахнула масштабна пожежа: десятки загиблих та постраждалих
Пожежа охопила багатоповерхівки на півночі Гонконгу
фото: Reuters

Пожежа сталась у житловому комплексі Wang Fuk Court

У Гонконгу в районі Тай По спалахнула велика пожежа в багатоповерхових будинках у житловому комплексі Wang Fuk Court. На цей час відомо про щонайменше 13 загиблих та десятки постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та BBC.

Влада міста підтвердила, що внаслідок інциденту до лікарень було доставлено дев’ять осіб. Наразі кількість людей, заблокованих усередині охоплених вогнем споруд, залишається невідомою.

У Гонконгу спалахнула масштабна пожежа: десятки загиблих та постраждалих фото 1
У Гонконгу спалахнула масштабна пожежа: десятки загиблих та постраждалих фото 2
фото: AP

Початково пожежу було класифіковано як третій рівень тяжкості за п’ятибальною шкалою. Однак, зважаючи на стрімке поширення, її рівень послідовно підвищували спочатку до четвертого, а згодом – до найвищого, п’ятого рівня.

Житловий комплекс Wang Fuk Court знаходиться у районі Тай По міста Гонконг. Він складається з майже 2000 квартир, які розташовані у восьми будинках. Квартири зазвичай мають площу від 37 до 46 кв. м. Тут мешкає тут близько 4600 осіб.

У Гонконгу спалахнула масштабна пожежа: десятки загиблих та постраждалих фото 3
У Гонконгу спалахнула масштабна пожежа: десятки загиблих та постраждалих фото 4
фото: Reuters

Нагадаємо, у японському місті Оіта на острові Кюсю сталася сильна пожежа, яка повністю зруйнувала район Саганосекі та пошкодила ще близько 130 будівель. Внаслідок трагедії загинув один житель.

До слова, у місті Тузла, Боснія і Герцеговина, сталася трагедія: в будинку для людей похилого віку спалахнула пожежа, внаслідок якої загинуло щонайменше 10 осіб.

Теги: пожежа Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цифровий юань проти долара: головна битва попереду
Цифровий юань проти долара: хто переможе
27 жовтня, 16:11
Експерти з кібербезпеки та європейські виробники стверджують, що китайський конгломерат зможе зламати європейську енергосистему
Європа готує обмеження для китайських сонячних технологій: що сталося
27 жовтня, 14:45
Трамп наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї
Трамп наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї
30 жовтня, 03:33
В окупованому Криму пролунали вибухи
В окупованому Криму пролунали вибухи, виникла пожежа
1 листопада, 23:20
В основі розробки Lonvi Biosciences лежить сполука, виділена з екстракту кісточок винограду
Жити до 150 років можливо? Китай інвестує у перші пігулки від старіння
10 листопада, 17:39
Місцеві мешканці повідомляли про численні вибухи поблизу НПЗ у Кстово
Дрони атакували Кстовський НПЗ у Нижегородській області
4 листопада, 03:47
Після пожежі від храму залишився тільки бетонний каркас
У Китаї пожежа знищила 1500-річний храм
14 листопада, 21:14
Росія атакувала Харків: є влучання у багатоповерхівку, багато постраждалих
Росія атакувала Харків: є влучання у багатоповерхівку, багато постраждалих
19 листопада, 00:34
Харків під масованою атакою: в місті близько 20 прильотів
Харків масовано атакували безпілотники, є загиблі (оновлено)
24 листопада, 00:45

Соціум

Новий телефон Трампа T1 ще не в продажу: причина затримки
Новий телефон Трампа T1 ще не в продажу: причина затримки
У Гонконгу спалахнула масштабна пожежа: десятки загиблих та постраждалих
У Гонконгу спалахнула масштабна пожежа: десятки загиблих та постраждалих
У Греції запалили вогонь Зимової Олімпіади-2026 (відео)
У Греції запалили вогонь Зимової Олімпіади-2026 (відео)
Українські дипломати домоглися скасування виступу піаністки з російським корінням у Нідерландах
Українські дипломати домоглися скасування виступу піаністки з російським корінням у Нідерландах
Пішов з життя один з творців «Іскандера», якими Росія тероризує Україну
Пішов з життя один з творців «Іскандера», якими Росія тероризує Україну
Суд у РФ відправив до колонії однофамільця Зеленського за хабарі
Суд у РФ відправив до колонії однофамільця Зеленського за хабарі

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua