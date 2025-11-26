У Гонконгу спалахнула масштабна пожежа: десятки загиблих та постраждалих

Пожежа сталась у житловому комплексі Wang Fuk Court

У Гонконгу в районі Тай По спалахнула велика пожежа в багатоповерхових будинках у житловому комплексі Wang Fuk Court. На цей час відомо про щонайменше 13 загиблих та десятки постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та BBC.

Влада міста підтвердила, що внаслідок інциденту до лікарень було доставлено дев’ять осіб. Наразі кількість людей, заблокованих усередині охоплених вогнем споруд, залишається невідомою.

фото: AP

Початково пожежу було класифіковано як третій рівень тяжкості за п’ятибальною шкалою. Однак, зважаючи на стрімке поширення, її рівень послідовно підвищували спочатку до четвертого, а згодом – до найвищого, п’ятого рівня.

Житловий комплекс Wang Fuk Court знаходиться у районі Тай По міста Гонконг. Він складається з майже 2000 квартир, які розташовані у восьми будинках. Квартири зазвичай мають площу від 37 до 46 кв. м. Тут мешкає тут близько 4600 осіб.

фото: Reuters

😱 У Гонконзі через бамбукове риштовання виникла масштабна пожежа у житловому комплексі, - AP



Четверо людей загинули, серед них - пожежник. У ЖК проживає приблизно 4 тис. осіб, є заблоковані вогнем.



Поліція евакуює сусідні квартали через ризик поширення полумʼя. pic.twitter.com/wMVJMEdN7w — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 26, 2025

Нагадаємо, у японському місті Оіта на острові Кюсю сталася сильна пожежа, яка повністю зруйнувала район Саганосекі та пошкодила ще близько 130 будівель. Внаслідок трагедії загинув один житель.

До слова, у місті Тузла, Боснія і Герцеговина, сталася трагедія: в будинку для людей похилого віку спалахнула пожежа, внаслідок якої загинуло щонайменше 10 осіб.