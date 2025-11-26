У Гонконгу спалахнула масштабна пожежа: десятки загиблих та постраждалих
Пожежа сталась у житловому комплексі Wang Fuk Court
У Гонконгу в районі Тай По спалахнула велика пожежа в багатоповерхових будинках у житловому комплексі Wang Fuk Court. На цей час відомо про щонайменше 13 загиблих та десятки постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та BBC.
Влада міста підтвердила, що внаслідок інциденту до лікарень було доставлено дев’ять осіб. Наразі кількість людей, заблокованих усередині охоплених вогнем споруд, залишається невідомою.
Початково пожежу було класифіковано як третій рівень тяжкості за п’ятибальною шкалою. Однак, зважаючи на стрімке поширення, її рівень послідовно підвищували спочатку до четвертого, а згодом – до найвищого, п’ятого рівня.
Житловий комплекс Wang Fuk Court знаходиться у районі Тай По міста Гонконг. Він складається з майже 2000 квартир, які розташовані у восьми будинках. Квартири зазвичай мають площу від 37 до 46 кв. м. Тут мешкає тут близько 4600 осіб.
😱 У Гонконзі через бамбукове риштовання виникла масштабна пожежа у житловому комплексі, - AP
Четверо людей загинули, серед них - пожежник. У ЖК проживає приблизно 4 тис. осіб, є заблоковані вогнем.
Поліція евакуює сусідні квартали через ризик поширення полумʼя. pic.twitter.com/wMVJMEdN7w
Нагадаємо, у японському місті Оіта на острові Кюсю сталася сильна пожежа, яка повністю зруйнувала район Саганосекі та пошкодила ще близько 130 будівель. Внаслідок трагедії загинув один житель.
До слова, у місті Тузла, Боснія і Герцеговина, сталася трагедія: в будинку для людей похилого віку спалахнула пожежа, внаслідок якої загинуло щонайменше 10 осіб.
