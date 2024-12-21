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Володимир Фесенко Політолог

Путін погодиться на переговори, але одночасно буде продовжувати активні бойові дії

glavcom.ua
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«Заяви Путіна на «прямій лінії» свідчать про те, що він не збирається припиняти війну»
фото: АР

Про заяви Путіна та ймовірність мирних переговорів

Останні заяви Путіна (на «прямій лінії» і дещо раніше), реакція на них президента Зеленського, заяви Трампа та представників його команди дозволяють зробити деякі висновки щодо перспективи ймовірних переговорів про завершення війни між Росією і Україною.

Ключова теза, на яку треба звернути увагу, – це наполегливі заяви Путіна про нелегітимність української влади (вже не тільки президента Зеленського, а всієї нинішньої української влади).

Дехто це тлумачить таким чином, що Путін буде наполягати на необхідності перевиборів в Україні ще до офіційного початку мирних переговорів. Я скептично ставлюся до цієї версії, тому що для перевиборів в Україні треба спочатку домовитись про припинення вогню, і про перевибори в Україні як умову подальших мирних переговорів. Тобто все рівно доведеться починати переговори, в тому числі і з Україною. І перевибори затягнуть цей процес як мінімум ще на півроку, що навряд сподобається Трампу, який прагне завершити війну в Україні якомога скоріше.

Інша версія полягає в тому, що таким чином Путін хоче зірвати майбутні мирні переговори. Але поки нема що зривати. Не має жодних мирних переговорів, і навіть реальних спроб домовитись про їх початок. Крім того, Путін публічно (на «Прямій лінії») заявляє про готовність до переговорів і навіть до компромісів. Правда, очевидним є питання: а наскільки можна довіряти заявам Путіна? Також вже давно очевидно, що завжди треба робити поправку на підступність заяв і дій Путіна. Тим не менш, якщо б Путін був категорично проти мирних переговорів, він міг прямо про це сказати. Він полюбляє публічно демонструвати свою жорсткість і непоступливість.

На мій погляд, своїми заявами про нелегітимність української влади Путін хоче переформатовати майбутній переговорний процес. Він прагне переговорів лише між США і Росією. Йому не потрібні і не цікаві переговори з Україною. Путін хоче переговорів, але лише з Трампом і з американцями. І це мають бути переговори не тільки про умови завершення війни в Україні (і задум Путіна в тому, що Україну тільки поставлять до відома про результати цих переговорів), а також про розподіл сфер впливу між США і РФ, про зняття санкцій з РФ, а також про інші проблемні питання двосторонніх відносин між Росією і США.

Однак такий сценарій є абсолютно неприйнятним для України. Майже напевно він є неприйнятним і для наших європейських партнерів. І про це нашим керівникам і дипломатам, а також нашим європейським друзям треба заздалегідь попереджати Трампа і його адміністрацію. Формат двосторонніх переговорів лише між США і РФ із самого початку буде стратегічним програшом для Трампа і Сполучених Штатів, тому що це буде гра за російськими правилами і інтересами. Ведучою стороною в таких переговорах буде Росія.

Кремль явно хоче скористатися недостатньою готовністю команди Трампа до змістовних переговорів і відсутністю у Трампа чіткої стратегії мирних переговорів, і намагається нав’язати майбутній американській Адміністрації свою переговорну гру.

Один показовий приклад. В одному з нещодавніх інтерв’ю генерал Кіт Келлог, який призначений Трампом спецпереговорником з РФ і Україною, припустив можливість запрошення в США президентів Зеленського і Путіна для прямих переговорів на вищому рівні. Сама ця ідея свідчить про спрощене і навіть наївне ставлення команди Трампа до майбутніх мирних переговорів. Путін боїться їхати до Бразилії, Мексики чи Південної Африки. І щоб він поїхав до ворожих Сполучених Штатів, або до якоїсь іншої західної країни? Якось мало в це віриться. А ще менше віриться в можливість прямих перемовин між Путіним і Зеленським. Такі переговори провалилися п’ять років тому в Парижі, коли ще Зеленський щиро вірив, як зараз Трамп та його команда, що з Путіним можна достатньо легко домовитись. А зараз, коли Путін і Зеленський люто ненавидять один одного, і публічно заявляють про неможливість переговорів між собою, чи є сенс займатись марною справою і організовувати переговори між лідерами РФ і України?

Тим не менш, спроба підготувати мирні переговори про завершення війни між Росією і Україною відбудеться. Вже анонсований візит генерала Кіта Келлога до Європи і України з метою підготовки майбутніх мирних переговорів. Але чомусь нічого не повідомляється про те, коли, де і як відбудуться контакти американського переговорника з росіянами. При цьому Кіт Келлог заявляє, що і Росія, і Україна готові до переговорів. Висновок тут простий: або у Трампа видають бажане за дійсне (щодо готовності росіян до майбутніх переговорів), або є неформальні і закриті контакти команди Трампа з росіянами, про які нічого не відомо (і в цьому є певна небезпека).

Переговорна місія Кіта Келлога в Європі розпочнеться в січні, після новорічних свят. І навіть якщо вона буде вдалою і дуже ефективною, і йому вдасться узгодити місце, дату, формат і порядок денний майбутніх мирних переговорів, ці переговори офіційно розпочнуться не раніше, ніж відбудеться інавгурація президента Трампа. Враховуючи величезні і гострі протиріччя між Росією і Україною, відсутність чіткого мирного плану у команди Трампа, навряд варто очікувати швидких домовленостей про припинення війни. Скоріше навпаки.

Заяви Путіна на «прямій лінії» свідчать про те, що він не збирається припиняти війну. Він може погодитись на переговори, але одночасно буде продовжувати активні бойові дії.

Для того, щоб розпочалися реальні мирні переговори хоча б про припинення вогню, спочатку треба зупинити російський наступ на Донеччині. Саме воєнна ситуація матиме визначальний вплив на подальший розвиток переговорного процесу.

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Джерело
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Теги: росія путін Україна переговори наступ Кіт Келлог війна Володимир Зеленський Дональд Трамп

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Володимир Фесенко

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