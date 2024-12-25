Головна Думки вголос Петро Олещук
search button user button menu button
Петро Олещук Політолог

Про що Фіцо просив Путіна і чи готовий він платити таку ціну

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Що міг хотіти Фіцо від бункерного Путіна?»
фото: reuters

Відвідувати воєнного злочинця у його лігві у розпал війни - для будь-якого лідера це сором і ганьба

А якщо тверезо подумати, то що міг хотіти Фіцо від бункреного? Поновити постачання газу через українську територію? А як це можна зробити?

Альтернативних українському шляхів немає. Отже, Фіцо чекає, що бункерний якось натисне на Україну, і та погодиться. А як той може тиснути? Ну явно ж не резолюціями Радбезу ООН і не рішеннями міжнародних судів.

Тобто, інших варіантів, окрім як того, що Фіцо просив бункреного активізувати терористичні акти проти цивільних українців, просто немає і бути не може.

Звісно, самі росіяни це зафіксують і додадуть до течки «Фіцо». Серед іншого компромату. Навіщо цей дурник пішов на таке – загадка, але фактом є те, що те, що раніше він робив для росіян за гроші, тепер буде робити безкоштовно. Як співучасник військових злочинів, докази чого надійно заховані до потрібного моменту.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Фіцо путін війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обвинувачений неодноразово лікувався у стаціонарах психоневрологічного диспансеру, а під час служби виконував свої обов’язки задовільно
Суд покарав санітара, що зникав з військового шпиталю через пристрасть до алкоголю
21 грудня, 14:00
Через російське вторгнення в Україну Вагенкнехт дистанціювалася від Путіна
Німецька «подруга Путіна» визнала його злочинцем
20 грудня, 11:21
Сирський виступив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад
Сирський: окупанти значно посилили тиск на трьох напрямках
17 грудня, 22:35
Триває 1027 день повномасштабної війни
Повітряна тривога в Києві тривала менше години
16 грудня, 07:32
Українські сили мають успіх на північний захід від Суджі
Ситуація на фронті та повалення уряду Асада: головне за ніч
8 грудня, 07:00
Олексій Бєлов мобілізувався у травні 2024 року
Зазнав смертельного поранення на Покровському напрямку. Згадаймо Олексія Бєлова
5 грудня, 09:00
Диспозиція по війні
Пауза чи нова фаза: куди рухається війна?
4 грудня, 17:36
Успіхи ЗСУ підтверджують геолокаційні кадри
ЗСУ мають успіхи в Курській області – ISW
4 грудня, 05:39
Засідання НАТО буде зосереджене на посиленні підтримки України
НАТО не готові запросити Україну до членства на найближчому засіданні – Reuters
3 грудня, 08:13

Петро Олещук

Про що Фіцо просив Путіна і чи готовий він платити таку ціну
Про що Фіцо просив Путіна і чи готовий він платити таку ціну
Вибух літака у повітряному просторі Литви. Хто стоїть за терористичним актом?
Вибух літака у повітряному просторі Литви. Хто стоїть за терористичним актом?
Трибунал чи ліквідація. Україна дає відсіч російським злочинцям
Трибунал чи ліквідація. Україна дає відсіч російським злочинцям
Як Трамп змінить правила надання допомоги Україні
Як Трамп змінить правила надання допомоги Україні
Єдиний вихід для Трампа
Єдиний вихід для Трампа
Як поява військ КНДР у російсько-українській війні вплине на політику США
Як поява військ КНДР у російсько-українській війні вплине на політику США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Різдво Христове: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
131K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 грудня 2024
28K
Різдво Христове: традиції, прикмети та заборони
24K
Ялинку в Польщі визнано найкрасивішою у світі: який вона має вигляд
22K
Влада Вінниччини придумала, куди сховати скандальний МСЕК, який тепер підлягає ліквідації

Новини

Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня
Сьогодні, 06:00
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
Вчора, 06:00
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
23 грудня, 06:00
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua