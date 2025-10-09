Головна Світ Політика
Німецькі парламентарі відсвяткували у Берліні день народження Путіна

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Захід на честь іменин диктатора організував журнал Compact, який було заборонено через поширення антиконституційних поглядів
скріншот з відео російських ЗМІ

На святкування пришли депутати від ультраправої «Альтернативи для Німеччини»

Троє депутатів парламенту землі Саксонія-Ангальт від ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» відсвяткували у Берліні день народження російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на MDR.

За даними ЗМІ, святкування у російському посольстві організував ультраправий журнал Compact, який раніше забороняли через поширення антиконституційних поглядів. Під час заходу головний редактор видання Юрген Ельзессер похвалив Путіна, назвавши його «патріотом», який захищає західні цінності від «лівацького Заходу», і побажав йому довгого життя.

На святкуванні були присутні депутати Ганс-Томас Тільшнайдер, Флоріан Шредер і Франк Отто Лізурек. Тільшнайдер вже раніше потрапляв у заголовки через проросійські позиції та візит до окупованого сходу України у 2022 році.

Співголова фракції «Альтернативи для Німеччини» в Саксонії-Ангальт Олівер Кірхнер повідомив, що був проінформований про участь депутатів, але сам не був запрошений. Він додав, що вони «повинні мати справу з усіма сторонами».

Інші німецькі партії різко відреагували на інцидент. Так, лідер фракції Християнсько-демократичного союзу Гідо Хоєр заявив, що частина ультраправої партії «втратила контакт з основами вільної демократії». Лідер соціал-демократів Андреас Зільберсак закликав партію визначитися «з ким вони ляжуть у ліжко – з Путіним чи з Трампом».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 7 жовтня відзначав день народження. Йому виповнилося 73 роки. За оновленими даними Генштабу, втрати серед російського особового складу станом на 7 жовтня склали близько 1117360 осіб.

Теги: Німеччина путін

