«Вороги вмруть від заздрощів». Олімпійський чемпіон – про проведення РФ альтернативної Олімпіади

Васильєв згадав про «допінгових норвежців»

Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону росіянин Дмитро Васильєв пропонує провести альтернативу Олімпіаді заради заздрощів іноземців. Про це повідомляє «Главком».

«З Олімпійськими іграми ніщо не може зрівнятися. Але щоби якось підтримати наших недопущених спортсменів, щоб вони не сумували і не втрачали мотивацію, це дуже правильна ініціатива. Обов'язково треба зробити хороші призові на цих змаганнях – на рівні чемпіонів світу та олімпійських чемпіонів.

Єдине – про такі змагання потрібно повідомляти заздалегідь, перед початком підготовчого періоду, щоб спортсмени націлено готувалися до цього турніру, щоб знали за що їм боротися.

Я підтримую таке починання. Нехай наші вороги, всі ці допінгові норвежці, дивляться на наші Ігри та бачать, що Росія не просто жива, а процвітає. У Росії все гаразд. Нехай заздрять і від заздрощів помирають», – сказав Васильєв.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.