Запобіжний захід патрульному в Дніпрі, новий міністр оборони Великої Британії. Головне за 31 серпня

Патрульний, який застрелив чоловіка в Дніпрі, не вважає себе винним

У Дніпрі суд обрав запобіжний захід для патрульного, який 29 серпня застрелив агресивного водія. Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Ярощука з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації за появу на роботі у нетверезому стані. У Великій Британії обрано нового міністра оборони. «Главком» склав добірку новин 31 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Запобіжний захід патрульному

У Дніпрі суд обрав запобіжний захід для патрульного, який 29 серпня застрелив агресивного водія. Правоохоронця відправили під цілодобовий домашній арешт до 30 жовтня 2023 року.

Як зазначається, сам правоохоронець не прибув до зали суду за станом здоров`я. Але він брав участь у засіданні онлайн.

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Адвокатка затриманого патрульного поліцейського Юлія Сегеда вважає підозру щодо вчинення умисного вбивства її підзахисним необґрунтованою. «Обвинувачувати особу в особливо тяжкому злочині і при цьому не дослідити, не встановити — навіть елементарно – подію, яка вміщується в 10 хвилин, на мій погляд, це дуже поверхневий підхід. І підозра, на мій погляд, не є обґрунтована», – сказала вона.

Патрульний Євген Звонков, який застрелив чоловіка в Дніпрі, не вважає себе винним.

«З підозрою я не згоден абсолютно. Тому що всі дії, які прописані – я не робив. У той день на мене і на мого колегу було скоєно напад. Після того, як були використані всі можливі методи впливу, в стані крайньої необхідності було застосовано зброю для захисту мого життя та життя моєї колеги», – заявив Звонков.

Звільнення голови Івано-Франківської РДА

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Ярощука з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації.

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«Звільнити Ярощука Олександра Анатолійовича з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області відповідно до пункту 7 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України», – такий указ з'явився на урядовому порталі.

Зазначимо, що у Кодексі законів про працю сьомим пунктом є поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння. Ярощук займав посаду голови Івано-Франківської РДА з 5 березня 2021 року.

Запобіжний захід першому заступнику міністра агрополітики Висоцькому

Вищий антикорупційний суд обрав першому заступнику глави Міністерства аграрної політики Тарасу Висоцькому, якого підозрюють в розтраті понад 62 млн грн під час закупівлі продуктів, запобіжний захід у вигляді застави в 805 тис. грн. Зазначається, що на чиновника також поклали низку обов'язків: прибувати до детектива, прокурора, суду; повідомляти про зміну місця проживання; утриматися від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним; здати закордонний паспорт.

Додамо: Тараса Висоцького підозрюють у двох епізодах зловживань під час закупівель макаронних виробів, що нібито спричинили збитки у 62 млн грн. При цьому неправомірну вигоду, за версією слідства, отримав не сам Висоцький, а компанії-постачальники продукції.

Рішення слідчого судді означає, що на цьому етапі підозра є обґрунтованою.

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Новий міністр оборони Великої Британії

У Великій Британії після відставки Бена Воллеса призначили нового міністра. Ним став ексміністр енергетики Грант Шеппс.

Новий очільник Міноборони Великої Британії Грант Шеппс прокоментував своє призначення на посаду. Він наголосив, що країна продовжить підтримувати Україну проти варварського вторгнення росіян. Додамо, що Шеппс змінить на посту очільника Міноборони Великої Британії Бена Воллеса, який обіймав посаду протягом останніх чотирьох років.

Зазначимо, навесні 2022 року Грант Шеппс повідомляв, що прийняв у себе вдома сім'ю українських біженців, які поїхали з країни через напад Росії. Тоді він наголосив, що Велика Британія «рішуче стоїть на боці народу України».

Минулого тижня він, як міністр енергетики, відвідав Україну. Він написав, що «цього тижня побачив у Києві людей, які рішуче виступили проти тиранії Путіна та агресії Росії».

Зеленський розповів, чи піде на другий строк

Президент Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін у 2024 році, якщо вибори в Україні таки відбудуться. За його словами, під час війни Україна юридично не має права проводити вибори. Однак президент додав, що «готовий вносити зміни до законодавства».

Відповідаючи на питання щодо страху програшу на виборах Зеленський відповів: «Я нічого не боюся».

Водночас президент вважає, що вибори мають проходити повністю на території України, щоб мали можливість проголосувати військові та українці, які зараз знаходяться за кордоном. «Ми не можемо позбавити їх голосу. Я хочу, щоб все було законно і прозоро, як і на попередніх виборах. Я не хочу це пропустити», – зазначив глава держави. Також, за його словами, існує питання ризиків атаки РФ та необхідності захисту виборчих дільниць.

Відповідаючи на запитання, чи балотуватиметься він на виборах, Зеленський заявив, що не покине свою країну під час війни.