Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Запобіжний захід патрульному в Дніпрі, новий міністр оборони Великої Британії. Головне за 31 серпня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Запобіжний захід патрульному в Дніпрі, новий міністр оборони Великої Британії. Головне за 31 серпня
У Дніпрі обрали запобіжний захід поліцейському, який був учасником стрілянини 29 серпня
фото з відкритих джерел

Патрульний, який застрелив чоловіка в Дніпрі, не вважає себе винним

У Дніпрі суд обрав запобіжний захід для патрульного, який 29 серпня застрелив агресивного водія. Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Ярощука з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації за появу на роботі у нетверезому стані. У Великій Британії обрано нового міністра оборони. «Главком» склав добірку новин 31 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Запобіжний захід патрульному

У Дніпрі суд обрав запобіжний захід для патрульного, який 29 серпня застрелив агресивного водія. Правоохоронця відправили під цілодобовий домашній арешт до 30 жовтня 2023 року. 

Як зазначається, сам правоохоронець не прибув до зали суду за станом здоров`я. Але він брав участь у засіданні онлайн.

Адвокатка затриманого патрульного поліцейського Юлія Сегеда вважає підозру щодо вчинення умисного вбивства її підзахисним необґрунтованою. «Обвинувачувати особу в особливо тяжкому злочині і при цьому не дослідити, не встановити — навіть елементарно – подію, яка вміщується в 10 хвилин, на мій погляд, це дуже поверхневий підхід. І підозра, на мій погляд, не є обґрунтована», – сказала вона.

Патрульний Євген Звонков, який застрелив чоловіка в Дніпрі, не вважає себе винним.

«З підозрою я не згоден абсолютно. Тому що всі дії, які прописані – я не робив. У той день на мене і на мого колегу було скоєно напад. Після того, як були використані всі можливі методи впливу, в стані крайньої необхідності було застосовано зброю для захисту мого життя та життя моєї колеги», – заявив Звонков.

Звільнення голови Івано-Франківської РДА

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Ярощука з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації.

«Звільнити Ярощука Олександра Анатолійовича з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області відповідно до пункту 7 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України», – такий указ з'явився на урядовому порталі.

Зазначимо, що у Кодексі законів про працю сьомим пунктом є поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння. Ярощук займав посаду голови Івано-Франківської РДА з 5 березня 2021 року.

Запобіжний захід першому заступнику міністра агрополітики Висоцькому

Вищий антикорупційний суд обрав першому заступнику глави Міністерства аграрної політики Тарасу Висоцькому, якого підозрюють в розтраті понад 62 млн грн під час закупівлі продуктів, запобіжний захід у вигляді застави в 805 тис. грн. Зазначається, що на чиновника також поклали низку обов'язків: прибувати до детектива, прокурора, суду; повідомляти про зміну місця проживання; утриматися від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним; здати закордонний паспорт.

Додамо: Тараса Висоцького  підозрюють у двох епізодах зловживань під час закупівель макаронних виробів, що нібито спричинили збитки у 62 млн грн. При цьому неправомірну вигоду, за версією слідства, отримав не сам Висоцький, а компанії-постачальники продукції.

Рішення слідчого судді означає, що на цьому етапі підозра є обґрунтованою.

Новий міністр оборони Великої Британії

У Великій Британії після відставки Бена Воллеса призначили нового міністра. Ним став ексміністр енергетики Грант Шеппс.

Новий очільник Міноборони Великої Британії Грант Шеппс прокоментував своє призначення на посаду. Він наголосив, що країна продовжить підтримувати Україну проти варварського вторгнення росіян. Додамо, що Шеппс змінить на посту очільника Міноборони Великої Британії Бена Воллеса, який обіймав посаду протягом останніх чотирьох років.

Зазначимо, навесні 2022 року Грант Шеппс повідомляв, що прийняв у себе вдома сім'ю українських біженців, які поїхали з країни через напад Росії. Тоді він наголосив, що Велика Британія «рішуче стоїть на боці народу України».

Минулого тижня він, як міністр енергетики, відвідав Україну. Він написав, що «цього тижня побачив у Києві людей, які рішуче виступили проти тиранії Путіна та агресії Росії».

Зеленський розповів, чи піде на другий строк

Президент Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін у 2024 році, якщо вибори в Україні таки відбудуться. За його словами, під час війни Україна юридично не має права проводити вибори. Однак президент додав, що «готовий вносити зміни до законодавства».

Відповідаючи на питання щодо страху програшу на виборах Зеленський відповів: «Я нічого не боюся».

Водночас президент вважає, що вибори мають проходити повністю на території України, щоб мали можливість проголосувати військові та українці, які зараз знаходяться за кордоном. «Ми не можемо позбавити їх голосу. Я хочу, щоб все було законно і прозоро, як і на попередніх виборах. Я не хочу це пропустити», – зазначив глава держави. Також, за його словами, існує питання ризиків атаки РФ та необхідності захисту виборчих дільниць.

Відповідаючи на запитання, чи балотуватиметься він на виборах, Зеленський заявив, що не покине свою країну під час війни.

Читайте також:

Теги: війна Дніпро стрілянина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Alyona Alyona
Alyona Alyona розчулила до сліз новою піснею «Муляжі» про позбавлене безтурботне дитинство
12 серпня, 13:57
В Ірані стався теракт
В Ірані сталася стрілянина в мечеті: є загиблі та поранені (відео)
14 серпня, 03:07
Стрілянина в Дніпрі: правоохоронці готують підозру супутниці загиблого
Стрілянина в Дніпрі: правоохоронці готують підозру супутниці загиблого
Сьогодні, 08:06
Юлія Кіян-Кузьменко наголосила, що трагедії можна було б запобігти, якби поліцейські носили електрошокери
«Мене тригерить, що це було на очах дитини». Юлія Кузьменко прокоментувала стрілянину в Дніпрі
Сьогодні, 17:21
На місці події працює поліція, судово-медичні експерти, криміналістична лабораторія
У Дніпрі сталася стрілянина за участі поліцейських: деталі (відео)
29 серпня, 20:19
Рзширене відео, опубліковане журналістами, може доповнювати загальну картину інциденту
Погрози та суперечки: з'явилося розширене відео стрілянини в Дніпрі
Вчора, 20:45
Поліція наголошує: обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних будуть встановлені слідчим шляхом
Стрілянина в Дніпрі: поліція відкрила справу про посягання на життя патрульних
Сьогодні, 15:12
Момент, як жінка тримає патрульну поліцейську, потрапив на відео
Нове відео з Дніпра: жінка-водійка тримала патрульну, поки чоловік бив поліцейського
Сьогодні, 18:48
У Дніпрі обирають запобіжний захід поліцейському, який був учасником стрілянини 29 серпня
Смертельна стрілянина у Дніпрі: прокуратура вимагає арештувати патрульного (відео)
Сьогодні, 17:39

Події в Україні

СБУ скинула російського царя Миколу II з воріт монастиря у Києві (фото)
СБУ скинула російського царя Миколу II з воріт монастиря у Києві (фото)
Запобіжний захід патрульному в Дніпрі, новий міністр оборони Великої Британії. Головне за 31 серпня
Запобіжний захід патрульному в Дніпрі, новий міністр оборони Великої Британії. Головне за 31 серпня
Перевірки військово-лікарських комісій: Лубінець повідомив, коли буде завершено процес
Перевірки військово-лікарських комісій: Лубінець повідомив, коли буде завершено процес
В Україні буде введено новий спосіб покарання – Мінюст
В Україні буде введено новий спосіб покарання – Мінюст
ВАКС обрав запобіжний захід першому заступнику міністра агрополітики Висоцькому
ВАКС обрав запобіжний захід першому заступнику міністра агрополітики Висоцькому
Росіяни грабують українські порти за допомогою «тіньового флоту»
Росіяни грабують українські порти за допомогою «тіньового флоту»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
«Живий я чи ні». З’явилося інтригуюче відео Пригожина
70K
Посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною
36K
Новий церковний календар на вересень. Які релігійні свята відзначатимуть українці
33K
РПЦ вчергове підставила митрополита Онуфрія (заява)
31K
Стрілянина у Дніпрі. ДБР зробило уточнення, чи був загиблий п'яним
22K
Винні українці? У польських студентів стало більше на одну проблему

Новини

Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Сьогодні, 04:55
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Вчора, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Вчора, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Вчора, 05:41

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту