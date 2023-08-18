Україна цьогоріч не зможе досягти головної мети контрнаступу – WP

Пентагон нібито неодноразово радив Києву зосередити велику масу сил на одній точці прориву, але Україна обрала іншу стратегію

В американській розвідці вважають, що Україна під час контрнаступу не досягне ключового для південного сходу міста Мелітополь і в такому разі не зможе цьогоріч виконати головну мету – зруйнувати російський сухопутний міст до Криму. Про це пише The Washington Post, посилаючись на ознайомлених із засекреченим прогнозом співрозмовників.

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Зазначається, що через великі мінні поля та зведену окупантами оборону ЗСУ, які просуваються до Мелітополя з Роботиного, «залишатимуться за кілька миль від нього».

«Мелітополь має вирішальне значення для українського контрнаступу, оскільки вважається воротами до Криму. Місто знаходиться на перетині двох важливих автомагістралей і залізничної лінії, які дозволяють Росії перекидати військовослужбовців і техніку з півострова на інші окуповані території на півдні України», – пише WP.

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За словами американських та західних офіційних осіб, спільні навчання українців з військовими зі США та Британії, передбачали втрати в техніці, які, як ідеться в матеріалі, мали стати «ціною прориву головної оборонної лінії Росії».

Американські чиновники розповіли, що Пентагон нібито неодноразово радив Києву зосередити велику масу сил на одній точці прориву, але Україна обрала іншу стратегію – просування вперед невеликими підрозділами, поступово досягнувши за літо успіхів на різних ділянках фронту.

Водночас, за даними WP, у Вашингтоні відкидають критику, що надання винищувачів F-16 та далекобійних ракет Atacms, на чому послідовно наполягає Україна, могли б призвести до іншого результату.

«Проблема залишається в тому, щоб прорвати головну лінію оборони Росії, і немає жодних доказів того, що ці системи були б панацеєю», – пише видання.

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Нагадаємо, триває 541-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.