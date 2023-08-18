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Україна цьогоріч не зможе досягти головної мети контрнаступу – WP

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна цьогоріч не зможе досягти головної мети контрнаступу – WP
фото ілюстративне

Пентагон нібито неодноразово радив Києву зосередити велику масу сил на одній точці прориву, але Україна обрала іншу стратегію

В американській розвідці вважають, що Україна під час контрнаступу не досягне ключового для південного сходу міста Мелітополь і в такому разі не зможе цьогоріч виконати головну мету – зруйнувати російський сухопутний міст до Криму. Про це пише The Washington Post, посилаючись на ознайомлених із засекреченим прогнозом співрозмовників.

Зазначається, що через великі мінні поля та зведену окупантами оборону ЗСУ, які просуваються до Мелітополя з Роботиного, «залишатимуться за кілька миль від нього».

«Мелітополь має вирішальне значення для українського контрнаступу, оскільки вважається воротами до Криму. Місто знаходиться на перетині двох важливих автомагістралей і залізничної лінії, які дозволяють Росії перекидати військовослужбовців і техніку з півострова на інші окуповані території на півдні України», – пише WP.

За словами американських та західних офіційних осіб, спільні навчання українців з військовими зі США та Британії, передбачали втрати в техніці, які, як ідеться в матеріалі, мали стати «ціною прориву головної оборонної лінії Росії».

Американські чиновники розповіли, що Пентагон нібито неодноразово радив Києву зосередити велику масу сил на одній точці прориву, але Україна обрала іншу стратегію – просування вперед невеликими підрозділами, поступово досягнувши за літо успіхів на різних ділянках фронту.

Водночас, за даними WP, у Вашингтоні відкидають критику, що надання винищувачів F-16 та далекобійних ракет Atacms, на чому послідовно наполягає Україна, могли б призвести до іншого результату.

«Проблема залишається в тому, щоб прорвати головну лінію оборони Росії, і немає жодних доказів того, що ці системи були б панацеєю», – пише видання.

Нагадаємо, триває 541-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: розвідка війна Україна контрнаступ

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