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Посли ЄС узгодили 21-й пакет санкцій проти РФ

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Посли ЄС узгодили 21-й пакет санкцій проти РФ
Обговорення та суперечки щодо нових санкцій тривали з початку червня
фото з відкритих джерел

Після тривалих обговорень посли змогли домовитися щодо умов нового санкційного пакету

Члени Комітету постійних представників Європейського Союзу (Coreper) змогли дійти згоди щодо 21-го пакету санкцій проти Росії, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Наразі завершується технічна робота, а письмова процедура для остаточного ухвалення розпочнеться сьогодні після обіду», – повідомляє джерело видання.

Нагадаємо, запропонований Європейською комісією 21-й пакет санкцій передбачає подальші обмеження щодо російського енергетичного та фінансового секторів, заборону на в'їзд до ЄС для окремих російських військових, а також перегляд механізму граничної ціни на російську нафту.

Європейська комісія представила цей пакет державам-членам для обговорення ще 9 червня, однак країни ЄС досі не могли досягти одностайної позиції щодо його ухвалення.

Coreper спробував знайти консенсус щодо нових санкцій на зустрчі 21 липня, однак обговорення зайшло у глухий кут: Греція продовжувала наполягати на вилученні з пакета повної заборони на надання послуг з транспортування російського скрапленого газу, зокрема у треті країни.

Раніше Греція пояснила, чому не підтримала 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. В Афінах заявили, що запропоновані обмеження мають не лише посилювати тиск на Москву, а й не створювати додаткових ризиків для економіки країн ЄС.

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Теги: Європейський Союз Греція санкції росія

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