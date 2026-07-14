Дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії: чим важливий «Газпром нафтохім Салават»

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Комплекс є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних підприємств Росії, здатним переробляти понад 6 млн тонн сировини на рік

Особливість комплексу полягає в тому, що він забезпечує не лише виробництво пального, а й глибоку переробку нафти та газового конденсату

У ніч проти 14 липня безпілотники атакували підприємство «Газпром нафтохім Салават» у Республіці Башкортостан.

За даними моніторингових каналів, на території одного з найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії виникла масштабна пожежа, пише «Главком».

«Газпром нафтохім Салават» є стратегічним підприємством російської паливно-енергетичної галузі. Комплекс, заснований у 1948 році, входить до числа найбільших у РФ і поєднує нафтопереробне та нафтохімічне виробництво.

Проєктна потужність заводу становить 10 млн тонн сировини на рік, хоча останніми роками фактичний обсяг переробки коливався на рівні 6,5–7 млн тонн. Підприємство виробляє автомобільний бензин, дизельне паливо, бітум, поліетилен, бутиловий спирт та іншу нафтохімічну продукцію.

На оприлюднених кадрах видно потужне задимлення на території підприємства.