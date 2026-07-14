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Дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії: чим важливий «Газпром нафтохім Салават»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії: чим важливий «Газпром нафтохім Салават»
Комплекс є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних підприємств Росії, здатним переробляти понад 6 млн тонн сировини на рік
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

Особливість комплексу полягає в тому, що він забезпечує не лише виробництво пального, а й глибоку переробку нафти та газового конденсату

У ніч проти 14 липня безпілотники атакували підприємство «Газпром нафтохім Салават» у Республіці Башкортостан.

За даними моніторингових каналів, на території одного з найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії виникла масштабна пожежа, пише «Главком».

«Газпром нафтохім Салават» є стратегічним підприємством російської паливно-енергетичної галузі. Комплекс, заснований у 1948 році, входить до числа найбільших у РФ і поєднує нафтопереробне та нафтохімічне виробництво.

Проєктна потужність заводу становить 10 млн тонн сировини на рік, хоча останніми роками фактичний обсяг переробки коливався на рівні 6,5–7 млн тонн. Підприємство виробляє автомобільний бензин, дизельне паливо, бітум, поліетилен, бутиловий спирт та іншу нафтохімічну продукцію.

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На оприлюднених кадрах видно потужне задимлення на території підприємства. 

Дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії: чим важливий «Газпром нафтохім Салават» фото 1
Дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії: чим важливий «Газпром нафтохім Салават» фото 2
Дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії: чим важливий «Газпром нафтохім Салават» фото 3
Дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії: чим важливий «Газпром нафтохім Салават» фото 4
Дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії: чим важливий «Газпром нафтохім Салават» фото 5

Особливість комплексу полягає в тому, що він забезпечує не лише виробництво пального, а й глибоку переробку нафти та газового конденсату. На заводі працюють сучасні установки каталітичного крекінгу, риформінгу, ізомеризації та інші технологічні комплекси, які дозволяють випускати продукцію з високою доданою вартістю.

Підприємство інтегроване в російську трубопровідну систему, отримує сировину з великих родовищ і є важливою ланкою паливного забезпечення та нафтохімічної промисловості країни.

До слова, цієї ночі під ударом опинилися Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, комплекс «Газпром нафтохім Салават» у Башкирії та електропідстанція «Керченська» в окупованій Керчі.

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Теги: Газпром завод нафта росія

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Економіка

Дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії: чим важливий «Газпром нафтохім Салават»
Дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії: чим важливий «Газпром нафтохім Салават»
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