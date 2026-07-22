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Росія відмовилася від територіальних поступок Україні – Bloomberg

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія відмовилася від територіальних поступок Україні – Bloomberg
Кремль розраховує зберегти захоплені частини Сумської та Харківської областей як буферні зони
фото з відкритих джерел

Путін готовий повернутися до переговорів лише після захоплення всієї Донеччини

Росія більше не має наміру повертати Україні окуповані території в межах будь-яких угод про припинення війни та планує зберегти частину Сумської і Харківської областей як буферні зони. Про це 22 липня повідомило агентство Bloomberg з посиланням на трьох джерел, наближених до Кремля, пише «Главком».

Чого домагається Путін

За даними співрозмовників агентства, президент Росії Володимир Путін і надалі налаштований силою встановити повний контроль над Донецькою областю, а також утримати прилеглі до кордону з Росією частини Сумської та Харківської областей як буферні зони. Раніше ж ішлося про неформальні пропозиції, за якими Москва могла повернути окуповані райони Сумщини й Харківщини в обмін на те, що Україна поступиться рештою території Донецької та Луганської областей.

Джерела Bloomberg зазначають: Путін відмовився від ідеї територіальних поступок після того, як у Кремлі вирішили, що неформальні домовленості, нібито досягнуті з президентом США Дональдом Трампом на саміті в Анкориджі, втратили чинність. Хоча Вашингтон наполягає, що жодної угоди щодо припинення війни на Алясці укладено не було, в Кремлі неодноразово посилалися на нібито існуючий «дух Анкориджа» – зокрема на вимогу до України передати території Донецької області в обмін на повернення Росією зайнятих районів Сумщини й Харківщини.

Чому Кремль загострив риторику

Жорсткішу позицію Москви Bloomberg пов'язує з посиленням українських ударів углиб території Росії, зокрема по Москві, які завдали шкоди нафтопереробним заводам і спричинили загальнонаціональний дефіцит пального. Водночас президент США Дональд Трамп підтримав законопроєкт про нові санкції проти Росії, ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом.

За словами двох джерел, наближених до Кремля, Росія готова повернутися за стіл переговорів лише після того, як Путін досягне поставленої мети – повністю захопить Донецьку область. Одне з джерел повідомило, що російське міноборони запевнило президента: повний контроль над регіоном відомство встановить до кінця року. Водночас співрозмовник, наближений до міноборони в Москві, каже, що в російських збройних силах цей графік вважають нереалістичним і очікують встановлення контролю над Донеччиною лише впродовж 2027 року.

Нагадаємо, президент Росії неодноразово заявляв про нібито досягнуті на Алясці домовленості, хоча згодом сам визнав, що жодних документів на саміті підписано не було. Президент Володимир Зеленський уже висміював Путіна за те, що той щонайменше 15 разів озвучував нові дати захоплення Донбасу, які так і не справдилися.

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Теги: росія санкції Міноборони путін Дональд Трамп Володимир Зеленський окуповані території Москва

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