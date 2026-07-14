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Повторив приклад Депардьє: дизайнер легендарних BMW отримав паспорт РФ

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Повторив приклад Депардьє: дизайнер легендарних BMW отримав паспорт РФ
Творець дизайну BMW X5 став громадянином Росії
фото: Citroen

Відомий бельгійський дизайнер приєднався до переліку іноземців, які отримали російське громадянство

Бельгійський автомобільний дизайнер П’єр Леклерк, відомий розробкою популярних кросоверів BMW X5 та BMW X6, отримав громадянство Російської Федерації. Як пише «Главком» , відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін 13 липня 2026 року.

П'єр Леклерк є одним із відомих автомобільних дизайнерів Європи. Після закінчення ArtCenter College of Design у Пасадені (США) він працював у дизайнерських студіях Ford Ghia в Італії, а у 2000 році приєднався до BMW Group. Там він займався розробкою екстер'єру автомобілів брендів BMW, Mini та Rolls-Royce, а згодом очолив напрям дизайну спортивного підрозділу BMW M. Серед моделей, до створення яких він долучився, – кросовери BMW X5 та BMW X6.

У 2013 році Леклерк перейшов до китайського автовиробника Great Wall Motors, де обіймав посаду директора з дизайну. Він курував розробку низки моделей брендів Haval і WEY, зокрема популярного позашляховика Haval H6. У 2017 році дизайнер працював у Kia Motors у Південній Кореї, а вже з листопада 2018 року очолює відділ дизайну французького автовиробника Citroën, що входить до концерну Stellantis.

Наразі офіційні причини та мотиви, якими керувався бельгійський дизайнер під час оформлення російського паспорта, залишаються невідомими. Сам Леклерк чи його представники наразі не виступали з публічними заявами чи поясненнями щодо отримання громадянства країни, яка розпочала повномасштабну війну в Україні.

Російська влада також не пояснювала, на яких підставах П'єр Леклерк отримав громадянство.

Указ президента РФ Володимира Путіна
Указ президента РФ Володимира Путіна
фото: publication.pravo.gov.ru

Інформації про можливий переїзд до Росії П'єра Леклерка або участь його у російських автомобільних проєктах наразі немає.

Нагадаємо, голлівудський актор Річард Гір публічно підтримав Україну та заявив, що Володимир Путін свідомо перекручує історію, заперечуючи існування української державності, мови й культури. В інтерв'ю латвійському мовнику він наголосив, що такі твердження є вигадкою кремлівської пропаганди та не відповідають історичним фактам. Актор також зазначив, що переписування історії використовується для створення видимості легітимності політики Кремля.

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Теги: автомобіль BMW громадянство путін росія

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