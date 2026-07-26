Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Румунія втретє за три дні збила дрон: один уже ідентифіковано як «Шахед»

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Румунія втретє за три дні збила дрон: один уже ідентифіковано як «Шахед»
Румунський винищувач F-16 збив третій дрон за три дні
фото: EPA/UPG

Президент Румунії заявив, що походження ще двох збитих безпілотників наразі встановлюють

Винищувач F-16 Повітряних сил Румунії вранці 27 липня збив безпілотник над територіальними водами країни в районі Суліна – Кілія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента Румунії Нікушора Дана.

За словами глави держави, це вже третій дрон, який румунські військові збили за останні три дні. Дан подякував пілотам F-16 та наземним підрозділам за професіоналізм і ефективне виконання завдань із захисту повітряного простору країни.

Президент також повідомив, що, за результатами розслідування Генеральної прокуратури Румунії, безпілотник, збитий 24 липня, був російським дроном типу Shahed, який Росія використовує для атак на Україну. Водночас походження двох інших безпілотників, знищених 26 та 27 липня, ще встановлюють. 

«Дипломатичний протест Румунії Російській Федерації ґрунтуватиметься на результатах цих розслідувань. Неприпустимо й неприйнятно, що Російська Федерація продовжує порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО та Європейського Союзу», – наголосив Нікушор Дан.

Президент додав, що Бухарест разом із союзниками по НАТО ставиться до таких інцидентів «із усією серйозністю».

Нагадаємо, 24 липня румунський винищувач F-16 збив безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Уже наступного дня румунські військові знищили ще один дрон поблизу українського кордону. 

Раніше у виключній економічній зоні Румунії зазнав пошкоджень балкер Christiana B, який перевозив вугілля зі США до України. За попередніми даними, судно могло натрапити на морський дрон або дрейфуючу міну.

Читайте також:

Теги: росія авіація Румунія F-16 дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова Верховної Ради Олександр Мороз (ліворуч) та президент Леонід Кучма (праворуч) відіграли ключову роль у конституційному процесі
Кучма, Мороз і ніч, яка змінила Україну
28 червня, 08:38
Переверніть вимоги Кремля – і отримаєте план перемоги України
Кремль сам написав сценарій своєї поразки
7 липня, 13:15
Москва пожирає Росію. І колись сама залишиться голодною
Москва пожирає Росію. І колись сама залишиться голодною
21 липня, 09:12
Націоналісти з РФ закликають Путіна вдарити по урядовому кварталу Києва і застосувати тактичну ядерну зброю
Путінські яструби вимагають відмовитися від переговорів і знищити Київ
27 червня, 07:30
Російський ударний безпілотник влучив по території автозаправної станції в обласному центрі
Російський дрон вдарив по АЗС у Запоріжжі: загинули двоє людей
6 липня, 21:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
11 липня, 05:03
Діти народилися у 2009–2013 роках і на момент окупації перебували в державних закладах Криму
Суд у Страсбурзі розгляне справу про викрадення Росією дітей із Криму
12 липня, 07:45
Пожежа на скаладах Wildberries
Атака на Wildberries. З'явилися кадри з висоти пташиного польоту
18 липня, 13:40
У Бучі Лаура Лумер вшанувала пам’ять загиблих від рук російських окупантів
Буча, Лавра та Лук’янівка: як блогерка Лора Лумер за один візит змінила думку про Україну
23 липня, 16:21

Соціум

Ще одна країна заявила про вербування своїх громадян до армії РФ
Ще одна країна заявила про вербування своїх громадян до армії РФ
Румунія втретє за три дні збила дрон: один уже ідентифіковано як «Шахед»
Румунія втретє за три дні збила дрон: один уже ідентифіковано як «Шахед»
Бордо під загрозою: сотні тисяч людей у Франції евакуйовані через пожежі
Бордо під загрозою: сотні тисяч людей у Франції евакуйовані через пожежі
США готують податковий удар по Іспанії після перемоги на ЧС-2026
США готують податковий удар по Іспанії після перемоги на ЧС-2026
На марші ЛГБТК+ у Берліні фургон влетів у натовп: є жертва й поранені
На марші ЛГБТК+ у Берліні фургон влетів у натовп: є жертва й поранені
У Німеччині літак врізався у житловий будинок
У Німеччині літак врізався у житловий будинок

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2026
112K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
107K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
104K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
75K
Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)

Новини

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
24 липня, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua