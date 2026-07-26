Румунія втретє за три дні збила дрон: один уже ідентифіковано як «Шахед»

Румунський винищувач F-16 збив третій дрон за три дні

Президент Румунії заявив, що походження ще двох збитих безпілотників наразі встановлюють

Винищувач F-16 Повітряних сил Румунії вранці 27 липня збив безпілотник над територіальними водами країни в районі Суліна – Кілія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента Румунії Нікушора Дана.

За словами глави держави, це вже третій дрон, який румунські військові збили за останні три дні. Дан подякував пілотам F-16 та наземним підрозділам за професіоналізм і ефективне виконання завдань із захисту повітряного простору країни.

Президент також повідомив, що, за результатами розслідування Генеральної прокуратури Румунії, безпілотник, збитий 24 липня, був російським дроном типу Shahed, який Росія використовує для атак на Україну. Водночас походження двох інших безпілотників, знищених 26 та 27 липня, ще встановлюють.

«Дипломатичний протест Румунії Російській Федерації ґрунтуватиметься на результатах цих розслідувань. Неприпустимо й неприйнятно, що Російська Федерація продовжує порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО та Європейського Союзу», – наголосив Нікушор Дан.

Президент додав, що Бухарест разом із союзниками по НАТО ставиться до таких інцидентів «із усією серйозністю».

Нагадаємо, 24 липня румунський винищувач F-16 збив безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Уже наступного дня румунські військові знищили ще один дрон поблизу українського кордону.

Раніше у виключній економічній зоні Румунії зазнав пошкоджень балкер Christiana B, який перевозив вугілля зі США до України. За попередніми даними, судно могло натрапити на морський дрон або дрейфуючу міну.