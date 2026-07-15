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Саміт у Києві завершився важливою декларацією. Що в документі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Саміт у Києві завершився важливою декларацією. Що в документі
Європа зробила новий крок на підтримку України
фото: president.gov.ua

Десять європейських держав підтвердили підтримку України, закликали посилити санкції проти Росії та наголосили, що без незалежної України неможливий тривалий мир у Європі

За підсумками п'ятого саміту «Україна – Південно-Східна Європа», який відбувся у Києві, Україна та ще дев'ять держав підписали Київську декларацію. Документ містить підтримку суверенітету України, засудження російської агресії та заклик до подальшого посилення санкційного тиску на Росію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст декларації, оприлюднений на сайті Президента України.

Підсумки саміту в Києві

Саміт у Києві завершився важливою декларацією. Що в документі фото 1
фото: president.gov.ua

У документі зазначається, що саміт «Україна – Південно-Східна Європа» став важливою платформою для політичного діалогу, регіональної співпраці та зміцнення безпеки. Учасники також наголосили на символічності проведення зустрічі в Києві у День Української Державності.

Підписанти підтвердили стійкість українського народу у боротьбі проти російської агресії та наголосили, що без суверенної й незалежної України неможливо забезпечити тривалий мир, безпеку, стабільність і процвітання Європи.

Окремим пунктом декларації країни засудили повномасштабну агресію Росії та закликали Москву негайно припинити війну, повернути всіх незаконно депортованих і примусово переміщених громадян України, зокрема дітей, а також звільнити всіх військовополонених і незаконно утримуваних цивільних.

Основні положення декларації

У документі також засуджуються регулярні масовані атаки Росії на українські міста та енергетичну інфраструктуру. Учасники саміту наголосили на необхідності подальшого зміцнення української протиповітряної оборони, зокрема шляхом постачання сучасних систем ППО та ракет, здатних перехоплювати балістичні цілі.

Крім того, держави підтвердили незмінну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальним морем.

Одним із ключових положень декларації став заклик до подальшого посилення санкційного тиску на Росію та її воєнну економіку. Також учасники висловили готовність брати активну участь у відновленні України, гуманітарному розмінуванні, відбудові постраждалих громад і відновленні довкілля у співпраці з міжнародними фінансовими установами, міжнародними організаціями та приватним сектором.

Хто підписав документ і що далі

Київську декларацію підписали:

  • Президент України Володимир Зеленський;
  • президент Албанії Байрам Бегай;
  • президент Греції Константінос Тасулас;
  • президентка Молдови Мая Санду;
  • президент Румунії Нікушор Дан;
  • прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович;
  • прем'єр-міністр Словенії Янез Янша;
  • перший віцепрем'єр-міністр Північної Македонії Бекім Салі;
  • віцепрем'єр-міністр Чорногорії Філіп Іванович;
  • тміністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова-Чамова.

Підписання відбулося у присутності президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

У декларації також зазначено, що наступний саміт «Україна – Південно-Східна Європа» відбудеться у 2027 році в Республіці Словенія.

Нагадаємо, під час саміту Президент України Володимир Зеленський закликав європейських партнерів підтримати 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії та не допустити послаблення санкційного тиску на Кремль. За словами глави держави, саме скорочення доходів Росії від експорту енергоносіїв залишається одним із ключових інструментів наближення миру.

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Теги: декларація Володимир Зеленський війна росія Київ саміт

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