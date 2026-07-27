Чому Путін заговорив про те, що єдиним гарантом незалежності України є РФ?

Російський диктатор перестає чути реальність

Якщо коротко, то він РФ все більше занурюється у власний світ, де війна буде ось-ось виграна, а російська економіка розвивається семмильними кроками.

1. Той, хто займається інформацією знає, що одне з найскладніших і найвідповідальніших завдань піарника, є вибір правильної цільової аудиторії. Як би це дивно не звучало, але починаючи з Петербурзького форуму, все частіше помітно, що в промовах Путіна головною (інколи єдиною(!) цільовою аудиторією стає сам Путін. Спічрайтери пишуть промови, які потрібні Путіну і чи не єдиною цільовою аудиторією стає сам Путін. Саме тому «Росія не нападала на РФ, а гарантом цілісності України ж тільки РФ.

2. Я не вірю в те, що Путіну не доносять інформацію. Думаю, він опинився в ситуації, коли він свідомо починає відкидати ті речі, які йому не подобаються. Він доволі близький, як здається, до фази: «не подобається, значить не існує».

3. Це доволі складна фаза його деградації, особливо зважаючи на те, що він параноік і система будується, перш за все, на забезпеченні його безпеки і комфорту. Тому, можна висловити гіпотезу, яка повинна пройти перевірку часом, що зараз його найближче оточення, з однієї сторони, має звузитися, а з іншої, це саме оточення має не просто попадати в настрої Путіна, звужуючи інформацію, але й отримує можливість лякати Путіна зрадами. Трабер, Ротенберги, Наврусова - це лише початок війни всіх проти всіх.

4. Фаворитами цього літа є Чемезов (Ростєх), Корольов (перший зам глави ФСБ) та, схоже, Ковальчуки. За цим треба слідкувати, але вже зараз можна говорити, що одним з головних векторів розвитку російських еліт стає пошук компромату. Якщо цей маховик закрутиться, а на це є всі шанси, ситуація в елітах буде лише ускладнюватися.

5. Це літо також має певні ознаки (знову-таки, потрібно більше часу для того, щоб ця гіпотеза перетворилася на твердження) ослаблення арбітражу Путіна. Він вже не над схваткою. Він все більше частина цієї гри.

Будемо спостерігати далі.