Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Чому Путін заговорив про те, що єдиним гарантом незалежності України є РФ?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Getty Images

Російський диктатор перестає чути реальність

Якщо коротко, то він  РФ все більше занурюється у власний світ, де війна буде ось-ось виграна, а російська економіка розвивається семмильними кроками.

1. Той, хто займається інформацією знає, що одне з найскладніших і найвідповідальніших завдань піарника, є вибір правильної цільової аудиторії. Як би це дивно не звучало, але починаючи з Петербурзького форуму, все частіше помітно, що в промовах Путіна головною (інколи єдиною(!) цільовою аудиторією стає сам Путін. Спічрайтери пишуть промови, які потрібні Путіну і чи не єдиною цільовою аудиторією стає сам Путін.  Саме тому «Росія не нападала на РФ, а гарантом цілісності України ж тільки РФ.

2. Я не вірю в те, що Путіну не доносять інформацію. Думаю, він опинився в ситуації, коли він свідомо починає відкидати ті речі, які йому не подобаються. Він доволі близький, як здається, до фази: «не подобається, значить не існує».

3. Це доволі складна фаза його деградації, особливо зважаючи на те, що він параноік і система будується, перш за все, на забезпеченні його безпеки і комфорту. Тому, можна висловити гіпотезу, яка повинна пройти перевірку часом, що зараз його найближче оточення, з однієї сторони, має звузитися, а з іншої, це саме оточення  має не просто попадати в настрої Путіна, звужуючи інформацію, але й отримує можливість лякати Путіна зрадами. Трабер, Ротенберги, Наврусова - це лише початок війни всіх проти всіх.

4. Фаворитами цього літа є Чемезов (Ростєх), Корольов (перший зам глави ФСБ) та, схоже, Ковальчуки. За цим треба слідкувати, але вже зараз можна говорити, що одним з головних векторів розвитку російських еліт стає пошук компромату. Якщо цей маховик закрутиться, а на це є всі шанси, ситуація в елітах буде лише ускладнюватися.

5. Це літо також має певні ознаки (знову-таки, потрібно більше часу для того, щоб ця гіпотеза перетворилася на твердження) ослаблення арбітражу Путіна. Він вже не над схваткою. Він все більше частина цієї гри.

Будемо спостерігати далі.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путінський режим путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа на складах Wildberries
У РФ правоохоронці затримали 19-річну дівчину за зйомку палаючого Wildberries
24 липня, 12:50
У ніч проти 18 липня «добрі дрони» атакували два склади Wildberries
Мегасклад Wildberries під Москвою другу добу палає після атаки дронів
19 липня, 21:58
Росія вже кілька днів поспіль атакує порти та термінали України
Ціни на пшеницю злетіли до дворічного максимуму: причина в РФ
17 липня, 03:17
Цю позицію повністю поділяють британські парламентарі, які вже вимагають офіційної заборони показу мультфільму в країні
«Машу і Ведмедя» варто обмежити у цивілізованому світі – ЦПД
10 липня, 03:20
Росіяни купляють по сім-вісім коней на місяць
Бензиновий колапс. Росіяни масово купують коней
6 липня, 11:25
Трамп і Зеленський зідзвонились, Росія вдарила по будинку в Запоріжжі: головне за ніч 5 липня
Трамп і Зеленський зідзвонились, Росія вдарила по будинку в Запоріжжі: головне за ніч 5 липня
5 липня, 05:50
Литва цього року спрямовує на оборону та безпеку майже 7% ВВП
Президент Литви попередив про розкол НАТО через оборонні витрати
4 липня, 05:26
Владислав Власюк: китайських компонентів у російському озброєнні, яке летить на Україну, стало більше
Китай зайняв позу страуса? Україна б’є на сполох через імпортні начинки у російських дронах і ракетах
3 липня, 15:29
Путін не наважився проводити головний морський парад
Росія скасувала головний військово-морський парад – розвідка Британії
2 липня, 18:46

Вадим Денисенко

Чому Путін заговорив про те, що єдиним гарантом незалежності України є РФ?
Чому Путін заговорив про те, що єдиним гарантом незалежності України є РФ?
Розширення війни – наш шанс
Розширення війни – наш шанс
Чому Трамп раптом змінив риторику щодо України
Чому Трамп раптом змінив риторику щодо України
Кремль взявся за морську блокаду України. Що буде далі
Кремль взявся за морську блокаду України. Що буде далі
Нове покоління протесту. Чому Майдан картонок може повторитися
Нове покоління протесту. Чому Майдан картонок може повторитися
Уряду Корецького ще нема, але в нього вже є п'ять проблем
Уряду Корецького ще нема, але в нього вже є п'ять проблем

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
124K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
119K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
107K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
107K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Сьогодні, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
24 липня, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua