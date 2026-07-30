Чому Україна б'є саме по Wildberries

Маркетплейси як ахіллесова п'ята російської економіки

Протягом останніх років маркет-плейси відіграють все більшу роль в економіці Росії. За результатами минулого року їхня доля в ВВП Росії 5,6% В ВВП.

1. Якщо наші удари по складах маркетплейсів продовжаться, це означатиме, що до кінця цього року Росія може втратити щонайменше 1-1,5% ВВП. Всі ці історії про пошук складів в Білорусі та Казахстані – це від лукавого. Ну не можуть ні казахи, ні білорус вирівняти всю цю історію. Варто просто подивитися на карту складів, що згоріли, щоб зрозуміти всю міфологічність цих потуг.

2. Чому тільки Wildberries, часто питають в мене. Відповідь, здається, відносно проста. Потрібно спочатку завалити одну кампанію, а потім братися за інші. Не тонким шаром розмахувати, а бити в одну точку. Падіння такої компанії, як Wildberries може спричинити ланцюгову реакцію. При цьому, уряд РФ знаходиться на розтяжці: допомогти Wildberries, створити прецедент, коли тисячі інших почнуть питати: «чому ви не допомагаєте нам?». Не допомогти – це очікувати вибуху на ринку. Поки прийнято рішення чекати за принципом «а може розсмокчеться».

3. Крім всього іншого, така зосередженість на одному обʼєкті - це привід для конспірологіі. Про наших конспірологів промовчу, а щодо росіян, то в багатьох виникає питання, чому українці бʼють по компанії близькій до першого заступника голови адміністрації Путіна Громова, але не бʼють по Озону, близькому до Ковальчуків? Ці питання, явно задаються в «кремльовскіх гостінних».

4. Просто для розуміння, Олексій Громов, ще з 2000-х був прессекретарем Путіна, а потім і першим заступником голови президентської адміністрації. Він курує всі медіа РФ. І по своїй роботі входить в конкуренцію з більш відомим в наших широтах Сергієм Кірієнком, який відповідає за внутрішню політику. Нагадаю, що Кірієнко є партнером Ковальчуків, яким, як я вже вище писав, частково належить Озон.

5. Таким чином ми маємо класичну і дуже ефективну гібридну кампанію, яка одночасно живе в різних вимірах: кінетичному, інформаційному та інформаційно-конспірологічному.