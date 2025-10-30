Нова Зеландія запровадила санкції проти «тіньового флоту» Росії

Нова Зеландія оголосила про розширення санкцій проти нафтової галузі Росії та так званого «тіньового флоту» під час зустрічі з міністрами закордонних справ п’яти скандинавських країн у Стокгольмі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс повідомив, що країна запроваджує санкції проти 65 суден «тіньового флоту», а також осіб і компаній з Білорусі, Ірану та Північної Кореї, які залучені до переробки, транспортування російської нафти і фінансових операцій, пов'язаних з нею.

«Тіньовий флот» складається з танкерів, які перевозять підсанкційні вантажі з таких країн, як Росія, Іран і Венесуела, приховуючи свої справжні маршрути за допомогою фальшивих документів, назв і координат. Пітерс підкреслив, що ці учасники є частиною більш широкої мережі, що підтримує торгівлю російською нафтою і підриває глобальні зусилля, спрямовані на припинення фінансування незаконної війни Росії.

«Завдаючи удару по ланцюгу постачання нафти, Нова Зеландія рішуче підтримує міжнародні спроби змусити Росію сісти за стіл переговорів», – заявив Пітерс.

Нагадаємо, «тіньовий флот» нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні.

До слова, нафтогазові доходи федерального бюджету Росії за січень-серпень 2023 року обвалилися на 22,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 6,03 трлн рублів ($51 млрд). Це суттєво позначилося на фінансовому стані країни, яка вже зіткнулася зі зростанням дефіциту бюджету та необхідністю фінансувати війну проти України.

Як відомо, світові нафтові ринки можуть зіткнутися з безпрецедентним надлишком пропозиції у 2026 році. Міжнародне енергетичне агентство (IEA) прогнозує накопичення запасів, яке за темпами перевищить навіть показники пандемійного 2020 року.