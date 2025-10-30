Головна Світ Економіка
Нова Зеландія запровадила санкції проти «тіньового флоту» Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Нова Зеландія оголосила про розширення санкцій проти нафтової галузі Росії та так званого «тіньового флоту» під час зустрічі з міністрами закордонних справ п’яти скандинавських країн у Стокгольмі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс повідомив, що країна запроваджує санкції проти 65 суден «тіньового флоту», а також осіб і компаній з Білорусі, Ірану та Північної Кореї, які залучені до переробки, транспортування російської нафти і фінансових операцій, пов'язаних з нею.

«Тіньовий флот» складається з танкерів, які перевозять підсанкційні вантажі з таких країн, як Росія, Іран і Венесуела, приховуючи свої справжні маршрути за допомогою фальшивих документів, назв і координат. Пітерс підкреслив, що ці учасники є частиною більш широкої мережі, що підтримує торгівлю російською нафтою і підриває глобальні зусилля, спрямовані на припинення фінансування незаконної війни Росії.

«Завдаючи удару по ланцюгу постачання нафти, Нова Зеландія рішуче підтримує міжнародні спроби змусити Росію сісти за стіл переговорів», – заявив Пітерс.

Нагадаємо, «тіньовий флот» нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні.

До слова, нафтогазові доходи федерального бюджету Росії за січень-серпень 2023 року обвалилися на 22,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 6,03 трлн рублів ($51 млрд). Це суттєво позначилося на фінансовому стані країни, яка вже зіткнулася зі зростанням дефіциту бюджету та необхідністю фінансувати війну проти України.

Як відомо, світові нафтові ринки можуть зіткнутися з безпрецедентним надлишком пропозиції у 2026 році. Міжнародне енергетичне агентство (IEA) прогнозує накопичення запасів, яке за темпами перевищить навіть показники пандемійного 2020 року.

