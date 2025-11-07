Трамп назвав Орбана «великим лідером»

Трамп та Орбан мають провести двосторонній обід

Президент США Дональд Трамп привітав у Білому домі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

«Великий лідер», – сказав Трамп про Орбана. Вони мають провести двосторонній обід.

Як повідомлялося, угорський прем’єр Віктор Орбан під час візиту до Білого дому спробує переконати президента США Дональда Трампа провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. На думку його радників, візит Трампа зміцнить роль Орбана як державного діяча і додасть енергії його консервативній базі.

Керівник апарату Орбана Гергей Гуяш заявив, що зустріч у пʼятницю, 7 листопада, стане «можливістю для двох глав держав визначити дорожню карту, яка може привести до зустрічі США і Росії».

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній. За словами Орбана, він обговорює ситуацію з керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL, яку безпосередньо зачіпають нові санкції, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом проти компаній «Роснафта» і «Лукойл».

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що негативно ставиться до зустрічі угорського прем’єра Віктора Орбана та американського лідера Дональда Трампа.