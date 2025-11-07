Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп назвав Орбана «великим лідером»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп назвав Орбана «великим лідером»
фото: reuters

Трамп та Орбан мають провести двосторонній обід

Президент США Дональд Трамп привітав у Білому домі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

«Великий лідер», – сказав Трамп про Орбана. Вони мають провести двосторонній обід.

Як повідомлялося, угорський прем’єр Віктор Орбан під час візиту до Білого дому спробує переконати президента США Дональда Трампа провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. На думку його радників, візит Трампа зміцнить роль Орбана як державного діяча і додасть енергії його консервативній базі.

Керівник апарату Орбана Гергей Гуяш заявив, що зустріч у пʼятницю, 7 листопада, стане «можливістю для двох глав держав визначити дорожню карту, яка може привести до зустрічі США і Росії».

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній. За словами Орбана, він обговорює ситуацію з керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL, яку безпосередньо зачіпають нові санкції, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом проти компаній «Роснафта» і «Лукойл».

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що негативно ставиться до зустрічі угорського прем’єра Віктора Орбана та американського лідера Дональда Трампа.

Читайте також:

Теги: Віктор Орбан Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мамдані вступить на посаду 1 січня 2026 року
Колишній репер та «друг таксистів» став новим мером Нью-Йорка: досьє на Зограна Мамдані
5 листопада, 07:20
Трамп почав розчаровуватися у Путіні і ніякі вмовляння Орбана про «виняток» не допомогли
Погана новина для Орбана
2 листопада, 19:42
Компанія HF Sinclair, якій належить НПЗ, поки не коментувала рівень завантаженості заводу на момент вибуху
Вибухнув найбільший НПЗ у Нью-Мексико: постраждали троє працівників
1 листопада, 13:18
Трамп та Сі Цзіньпін вперше за шість років зустрілися
Трамп та Сі Цзіньпін вперше за шість років зустрілися
30 жовтня, 04:09
Американський лідер анонсував розмову з очільником Китаю
Трамп пообіцяв переконати Китай відмовитися від російської нафти
23 жовтня, 09:43
Трамп: Я люблю мешканців Бостона, я знаю, що квитки на ігри розпродані, але у вас поганий мер
Трамп сам вирішуватиме, де відбуватимуться футбольні матчі Чемпіонату світу
15 жовтня, 08:12
Востаннє Зеленський і Трамп зустрічалися наприкінці вересня
Зеленський підтвердив візит до США для переговорів із Трампом
13 жовтня, 19:17
Угорщина виступає проти членства України в ЄС через занепокоєння щодо угорської меншини в Україні
Як приборкати Орбана? Зеленський розказав, що зріє в ЄС
9 жовтня, 10:48
Колишній радник Трампа отримав вирок
Колишній духовний радник Трампа зізнався у сексуальному насильстві над 12-річною дівчинкою
9 жовтня, 03:58

Політика

Президент Кенії звернувся із проханням до Зеленського щодо звільнення завербованих Росією громадян
Президент Кенії звернувся із проханням до Зеленського щодо звільнення завербованих Росією громадян
Трамп запропонував зробити поблажку Угорщині за купівлю російської нафти
Трамп запропонував зробити поблажку Угорщині за купівлю російської нафти
Трамп назвав Орбана «великим лідером»
Трамп назвав Орбана «великим лідером»
Китай спустив на воду найпотужніший авіаносець
Китай спустив на воду найпотужніший авіаносець
Єврокомісія посилила візові правила для росіян
Єврокомісія посилила візові правила для росіян
Україна увійшла до виконавчої ради ЮНЕСКО
Україна увійшла до виконавчої ради ЮНЕСКО

Новини

Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Сьогодні, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua