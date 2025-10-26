Трамп готовий зустрітися з Кім Чен Ином під час поїздки до Азії

Це може стати першою зустріччю Трампа з Кім Чен Ином з 2019 року

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність провести зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином під час своєї поїздки до Азії, передає «Главком» із посиланням на The Guardian.

Це може стати першою зустріччю між ними з 2019 року. Трамп відзначив, що має хороші стосунки з північнокорейським лідером і готовий до переговорів.

Журналісти запитали Трампа про вимогу Кім Чен Ина визнати КНДР ядерною державою як умову для діалогу. Президент США відповів: «Вони свого роду ядерна держава. У них багато ядерної зброї, і це факт».

Під час азійського турне Трамп також планує відвідати Малайзію, Японію та Південну Корею.

Як відомо, президент США Дональд Трамп наступної середи, 30 жовтня, проведе двосторонню зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Переговори між Трампом і Сі Цзіньпіном відбудуться в південнокорейському місті Пусан на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. У межах кількаденної азійської поїздки американський президент також відвідає Малайзію та Японію, де заплановано інші двосторонні зустрічі.

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Він зауважив, що спробує переконати Пекін припинити купувати російську нафту.

Згодом китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем. Це сталося після того, як США ввели санкції проти «Роснафти» і «Лукойлу», двох найбільших нафтових компаній Москви.

Цей крок зроблено в той час, коли нафтопереробні заводи в Індії мають намір різко скоротити імпорт нафти з Москви. Різке падіння попиту на нафту з боку двох найбільших клієнтів Росії негативно позначиться на доходах Москви від нафти і змусить найбільших світових імпортерів шукати альтернативні джерела постачання, що призведе до зростання світових цін.