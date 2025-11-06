У Донецьку Сили оборони уразили базу зберігання, комплектування та запуску «шахедів»
На території бази «шахедів» зафіксовано вибухи та вторинну детонацію
Підрозділи Сил оборони уразили базу зберігання, комплектування та запуску БпЛА типу Shahed в тимчасово окупованому Донецьку поблизу Донецького аеропорту. На території об’єкта зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Крім того, Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ, що у Волгоградській області РФ. Річний об’єм переробки нафтопродуктів цього заводу складає 15,7 млн тонн (5,6% від всієї переробки в рф). Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі.
«З метою зниження логістичних спроможностей противника на території тимчасово окупованої АР Крим уражено три об'єкти пально-мастильних матеріалів. Так, на нафтобазі в населеному пункті Гвардійське зафіксовано успішне влучання в резервуар та цистерни з пально-мастильними матеріалми на зливо-наливній естакаді. На двох базах ППМ в Сімферополі уражено резервуарні парки. Зафіксовано загорання резервуарів з паливом», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі пов'язують вибух з районом колишнього міжнародного аеропорту та селища Спартак. Ймовірно, що цілями атаки стали склади боєприпасів та дронів-камікадзе типу Shahed, які, за даними аналітиків, зберігалися на території аеропорту.
Також у ніч на 6 листопада, у російському Волгограді сталося кілька вибухів, які, за інформацією місцевих пабліків, є результатом атаки дронів на нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл», що розташований у Червоноармійському районі міста
Крім того, у тимчасово окупованому Криму пролунали сильні вибухи. Вибухи прогриміли на території нафтобази у Гвардійському, повідомлялося про пожежу.
