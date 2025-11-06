Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Донецьку Сили оборони уразили базу зберігання, комплектування та запуску «шахедів»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Донецьку Сили оборони уразили базу зберігання, комплектування та запуску «шахедів»
Українські захисники уразили важливі об’єкти російських окупантів
фото: Facebook/Генштаб

На території бази «шахедів» зафіксовано вибухи та вторинну детонацію

Підрозділи Сил оборони уразили базу зберігання, комплектування та запуску БпЛА типу Shahed в тимчасово окупованому Донецьку поблизу Донецького аеропорту. На території об’єкта зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ, що у Волгоградській області РФ. Річний об’єм переробки нафтопродуктів цього заводу складає 15,7 млн тонн (5,6% від всієї переробки в рф). Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі.

«З метою зниження логістичних спроможностей противника на території тимчасово окупованої АР Крим уражено три об'єкти пально-мастильних матеріалів. Так, на нафтобазі в населеному пункті Гвардійське зафіксовано успішне влучання в резервуар та цистерни з пально-мастильними матеріалми на зливо-наливній естакаді. На двох базах ППМ в Сімферополі уражено резервуарні парки. Зафіксовано загорання резервуарів з паливом», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі пов'язують вибух з районом колишнього міжнародного аеропорту та селища Спартак. Ймовірно, що цілями атаки стали склади боєприпасів та дронів-камікадзе типу Shahed, які, за даними аналітиків, зберігалися на території аеропорту.

Також у ніч на 6 листопада, у російському Волгограді сталося кілька вибухів, які, за інформацією місцевих пабліків, є результатом атаки дронів на нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл», що розташований у Червоноармійському районі міста

Крім того, у тимчасово окупованому Криму пролунали сильні вибухи. Вибухи прогриміли на території нафтобази у Гвардійському, повідомлялося про пожежу.

Читайте також:

Теги: росія Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок авіакатастрофи загинули 38 осіб
Путін «знайшов крайніх» у авіатастрофі літака AZAL
9 жовтня, 14:55
Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен: Росія справді нарощує військові зусилля для другої фази своєї потенційної агресії
Міністр оборони Фінляндії заявив, що Росія готується до другої фази агресії проти Європи
16 жовтня, 05:46
Кадри вибухів на Ростовщині
На Ростовщині прогриміли вибухи: регіон атакували дрони
20 жовтня, 23:44
Путін і Віткофф під час зустрічі в Москві
Віткофф більше не очолює переговорну групу з Росією – WSJ
19 жовтня, 20:57
Інцидент спричинив масштабні знеструмлення на великій частині острова
На Сахаліні вибухнула ТЕЦ (відео)
27 жовтня, 23:49
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 299 танків
Втрати ворога станом на 29 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
29 жовтня, 06:44
Підполковник поліції народився у 1980 році
Причетний до воєнних злочинів на Київщині. У РФ ліквідовано підполковника ОМОНу
29 жовтня, 10:21
Трамп наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї
Трамп наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї
30 жовтня, 03:33
За словами Зеленського, список отримають лідери країн, які підтримують Україну
Київ передасть партнерам список з адресами викрадених Росією українських дітей
31 жовтня, 21:14

Політика

Російський «опозиціонер», затриманий в Польщі за шпигунство, отримував державну стипендію
Російський «опозиціонер», затриманий в Польщі за шпигунство, отримував державну стипендію
Учасники руху спротиву спалили десятки локомотивів на території РФ
Учасники руху спротиву спалили десятки локомотивів на території РФ
У Донецьку Сили оборони уразили базу зберігання, комплектування та запуску «шахедів»
У Донецьку Сили оборони уразили базу зберігання, комплектування та запуску «шахедів»
У Белграді понад 10 тис. людей вийшли на провладний мітинг
У Белграді понад 10 тис. людей вийшли на провладний мітинг
Польща забезпечить Словаччину американським газом
Польща забезпечить Словаччину американським газом
Поліція Танзанії вбила тисячі протестувальників, незгодних із результатами виборів
Поліція Танзанії вбила тисячі протестувальників, незгодних із результатами виборів

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua