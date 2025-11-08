Головна Світ Політика
Трамп та Орбан обговорили війну в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Віктор Орбан та Дональд Трамп у Білому домі
фото: The White house/Facebook

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перед президентом США Дональдом Трампом зазначив, що може статися диво та Україна переможе у війні проти РФ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, де однією з головних тем обговорення стала російсько-українська війна. Як пише «Главком», угорський прем'єр висловив думку, що Україна «дивом» все ще має шанс здобути перемогу у цьому конфлікті.

За повідомленнями журналістів, на початку розмови Трамп запитав Орбана про його погляди щодо ймовірності перемоги України у війні. У відповідь очільник угорського уряду заявив, що «диво може трапитися». Трамп, зі свого боку, погодився з цією позицією, зазначивши: «Так, це точно».

Зустріч двох політиків відбулася на тлі жвавих дискусій щодо майбутнього курсу Сполучених Штатів стосовно війни в Україні, а також з огляду на позицію Угорщини, яка неодноразово закликала до «негайного миру» та виступала проти збільшення військової підтримки для Києва.

«Главком» писав, президент США Дональд Трамп висловив думку, що Угорщина не повинна зазнавати вторинних санкцій за купівлю нафти в Росії, на відміну від інших європейських країн. За його словами, Угорщині «дуже складно» «отримувати нафту і газ з інших регіонів». 

«Це велика країна, але вона не має виходу до моря, у неї немає портів. Тому вона має складну проблему», – заявив Трамп журналістам перед двостороннім обідом з Орбаном.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп привітав у Білому домі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. «Великий лідер», – сказав Трамп про Орбана. Вони мають провести двосторонній обід.

Як повідомлялося, угорський прем’єр Віктор Орбан під час візиту до Білого дому спробує переконати президента США Дональда Трампа провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. На думку його радників, візит Трампа зміцнить роль Орбана як державного діяча і додасть енергії його консервативній базі.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що негативно ставиться до зустрічі угорського прем’єра Віктора Орбана та американського лідера Дональда Трампа.

Трамп та Орбан обговорили війну в Україні
Хто може стати президентом США замість Трампа: Рубіо назвав кандидата
Трамп розповів, як Україна могла би уникнути втрати територій
Reuters: США підтримали плани ЄС щодо використання заморожених активів РФ
Орбан: Угорщина отримала виняток із санкцій США проти російської нафти
Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
