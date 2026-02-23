Головна Світ Політика
США побоюються терористичної відповіді Ірану на потенційні удари

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
фото: The New York Times

Розвідка Сполучених Штатів та союзників фіксує активність проіранських груп і не виключає атак у Європі та на Близькому Сході

США та їхні західні союзники побоюються, що Іран може вдатися до терористичних атак проти американських цілей у Європі та на Близькому Сході у відповідь на можливі удари з боку Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The New York Times.

За даними співрозмовників видання, наразі немає підтверджень конкретних планів атак, однак західна розвідка почала перехоплювати більше повідомлень від проіранських груп і рухів. Джерела зазначають, що зростання активності може свідчити про координацію та підготовку потенційних операцій. За словами високопосадовця зі США, аналітики, які відстежують перехоплені переговори, фіксують «багато» сигналів, пов’язаних із плануванням.

Серед співробітників розвідки та антитерористичних служб також існує занепокоєння, що Тегеран може залучити єменських хуситів до відновлення атак на західні судна в Червоному морі. Окремо у Європі обговорюють ризик того, що сплячі осередки «Хезболли» або навіть «Аль-Каїда» чи її філії можуть отримати наказ атакувати американські бази або дипломатичні установи.

Один американський високопосадовець заявив, що урядові аналітики відстежують «багато» активності, однак поки що незрозуміло, що саме може стати тригером для реальної атаки. Інший західний чиновник додав, що США та союзники добре усвідомлюють ризики потенційних «гібридних відповідей», включно з терористичними діями, і західні уряди «постійно переглядають» розвідувальні звіти щодо цих загроз.

Американські та західні посадовці вважають, що навіть попри ослаблення союзників Ірану в регіоні: ХАМАС, «Хезболли», хуситів і уряду президента Сирії Башара Асада – залишки цих структур все ще становлять значну потенційну загрозу для американських інтересів, особливо на Близькому Сході.

Зростання ризиків збігається з уже напруженою ситуацією у сфері безпеки. Західні військові та антитерористичні структури перебувають у стані підвищеної готовності через чутки, що поширювалися останніми місяцями, про можливий теракт із великою кількістю жертв у Європі, який може бути пов’язаний із «Аль-Каїдою».

За даними аналітиків розвідки, ця мережа може прагнути здійснити резонансну атаку, щоб зберегти актуальність і залучити нових прихильників.

Нагадаємо, що Тегеран представив Сполученим Штатам оновлений проєкт ядерної угоди, намагаючись зупинити ескалацію, що загрожує перерости у масштабний військовий конфлікт. Як повідомляє агенція, Іран висловив готовність припинити накопичення урану, збагаченого до 60% (що є близьким до збройового рівня). Також пропонується відновити повний доступ моніторингових місій МАГАТЕ до всіх ядерних об'єктів.

