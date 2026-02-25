«Це позитивний сигнал». Посланець Трампа роз'яснив, що відбувається із мирними переговорами

Віткофф зазначив, що пов’язує початок прогресу в переговорах із першою зустріччю в Женеві

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що за останні вісім-дев’ять тижнів вдалося досягти більшого прогресу в мирних переговорах, ніж за попередні чотири роки. Про це він зауважив на конференції YES 24 лютого, організованій фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент «Главкома».

«На мою думку, ми провели кілька дуже продуктивних зустрічей. Нам вдалося досягти значного прогресу, подолати багато непорозумінь між сторонами. Ми бачимо себе як посередника – не як сторону цього конфлікту. Ми уважно вислухали керівництво України. Я вважаю, що нам вдалося розпочати комунікацію між росією та Україною. Наші тристоронні зустрічі є результативними, і робота між цими зустрічами також триває. За останні вісім-дев’ять тижнів ми досягли більшого прогресу, ніж за попередні чотири роки. Я сприймаю це як позитивний сигнал і сподіваюся, що ми зможемо продовжити та розвинути цей успіх», – наголосив посланець Трампа.

Стів Віткофф зазначив, що пов’язує початок прогресу в переговорах із першою зустріччю в Женеві. За його словами, тоді було запропоновано рамковий підхід до врегулювання всіх можливих питань, тимчасово відклавши питання територій. Він підкреслив, що найважливішим елементом стали безпекові протоколи з боку Сполучених Штатів та Європи, адже, як він зауважив, жодна угода не буде дієвою, якщо українці не матимуть впевненості у можливості жити в мирі.

Крім того, Віткофф наголосив, що другою важливою домовленістю, яку обговорювали сторони, стала так звана «Угода про процвітання». За його словами, йдеться про необхідність продемонструвати українцям потенціал розвитку промисловості та економіки після досягнення мирної угоди.

«Наша політика полягає в тому, що мирна угода неможлива, допоки український народ не впевниться, що війна більше ніколи не повториться. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти вам знайти правильне, справедливе мирне рішення, щоб одного дня кожен у вашій країні міг жити в мирі. Саме це є обов'язковою умовою безпекових гарантій», – підсумував Стів Віткофф.

Зауважимо, що 24 лютого фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія (YES) провели спеціальну зустріч YES з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Захід об’єднав провідних політичних діячів, урядовців, військових командирів, експертів і парламентарів з України, Великої Британії, країн Європи та США для відвертої й стратегічної дискусії про стан війни в Україні, перспективи її завершення та місце України в майбутній архітектурі безпеки Європи.

Нагадаємо, глава української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров завтра, 26 лютого, матиме зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером, а також з міністром економіки США Скоттом Бессентом. Як зазначив глава держави, перемовини стосуватимуться відновлення України та продовження мирного процесу для завершення війни.