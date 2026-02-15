Ввічливість Рубіо у Мюнхені – це лише маскування. Аналіз Bloomberg

У Мюнхені Рубіо запевнив європейців у підтримці, підкреслив історичну близькість США та Європи та назвав Америку «дитиною» європейської цивілізації

Аналізуючи виступ держсекретаря США Марко Рубіо на Мюнхенській конференції 2026 року, колумніст Bloomberg Марк Чемпіон застерігає європейських лідерів від надмірного оптимізму, пише «Главком».

Хоча форма виступу Рубіо була значно м’якшою за агресивну риторику Джей Ді Венса минулого року, зміст залишився ідентичним: адміністрація Трампа розглядає Європу як простір слабкості та вимагає її повної перебудови за лекалами MAGA.

Рубіо відмовився від зустрічі з європейськими лідерами у «берлінському форматі» для обговорення миру. Натомість він обрав візити до Угорщини та Словаччини – країн, чиї лідери виявляють найбільшу симпатію до Кремля. Також попри слова Рубіо про партнерство, Трамп продовжує тиснути на Київ, закликаючи прийняти умови Москви, які Володимир Зеленський назвав «максималістськими та неприйнятними».

Європа опинилася в ситуації, де її колишній захисник (США) став непередбачуваним гегемоном. Звіт конференції прямо називає дії США руйнівними для повоєнного міжнародного порядку. Згідно з аналізом, Європа почала виходити зі стану заперечення, але шлях до реальної автономії залишається складним.

Ідея власного ядерного стримування впирається в небажання Франції ділитися арсеналом та залежність Британії від ракет США. Промислова роздробленість – наприклад, використання чотирьох різних моделей танків замість однієї спільної платформи – робить європейську оборону неефективною навіть при зростаючих бюджетах. Реорганізація командних структур НАТО, де США передають лідерство європейцям, може виявитися лише формальністю, якщо війська та техніка залишаться залежними від Вашингтона.

Мюнхен-2026 показав, що Європа стає серйознішою, проте Марк Чемпіон підсумовує: успіх залежатиме не від тону промов Рубіо, а від того, чи встигне континент переозброїтися до того, як США остаточно відмовляться від своїх зобов'язань.

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо окреслив поточну ситуацію щодо мирних переговорів та підтримки України. Представник адміністрації Дональда Трампа озвучив як позитивні зрушення, так і тривожні сигнали для Києва.

За словами американського високопосадовця, дипломатичні зусилля останнього часу принесли певні результати, проте головне питання залишається відкритим. Хорошою новиною Рубіо назвав те, що сторонам вдалося звузити перелік питань, щодо яких раніше був відсутній консенсус. Однак «погана новина» полягає у невизначеності намірів Кремля.

Нагадаємо, з 13 по 15 лютого Рубіо перебуватиме у Німеччині, де візьме участь у 62-й Мюнхенській безпековій конференції. Потім, з 15 по 16 лютого, держсекретар відвідає Братиславу та Будапешт.