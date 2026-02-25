Сі Цзіньпін і Мерц вирішили подратувати Трампа

Під час візиту до Пекіна сторони підписали урядові угоди та обговорили торгівлю, клімат і конкуренцію

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час першого офіційного візиту до Пекіна провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном і прем’єром Лі Цяном, де сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин, економічну співпрацю та глобальну торгівлю. Про це повідомляє «Главком» з посилання на німецьке видання Zeit.

Акцент на стратегічному партнерстві

Під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном канцлер ФРН виступив за поглиблення співпраці між Берліном і Пекіном. «Ми є двома з трьох найбільших індустріальних держав світу. Це велика відповідальність, але це також велика можливість», – сказав Мерц, наголосивши, що країни мають довгу історію двосторонніх відносин і їх варто розвивати.

Сі Цзіньпін заявив, що високо цінує партнерство з Німеччиною і готовий працювати разом із канцлером, щоб підняти «всеосяжне стратегічне партнерство між Китаєм і Німеччиною» на «новий рівень». За його словами, співпраця двох держав має залишатися стабільною навіть у період глобальних економічних змін.

Підтримка вільної торгівлі на тлі тарифного конфлікту США

Прем'єр держради КНР Лі Цян закликав канцлера Німеччини спільно захищати багатосторонню систему торгівлі на тлі тарифного конфлікту, розпочатого президентом США Дональдом Трампом. «Китай і Німеччина як дві з найбільших економік світу та важливі країни з великим впливом повинні зміцнювати нашу довіру до співпраці, спільно захищати мультилатералізм і вільну торгівлю та працювати над створенням більш справедливої і чесної системи глобального управління», – заявив він.

Німецький бізнес у Пекіні

Водночас разом із Мерцем до Китаю прибули представники великого бізнесу, зокрема автомобільних концернів Volkswagen і BMW. У 2025 році Китай випередив США і став найбільшим торговельним партнером Німеччини, що підсилює взаємну економічну зацікавленість сторін.

Сторони також підписали п’ять міжурядових угод. Серед них: домовленості про продовження співпраці у боротьбі зі зміною клімату та протидії хворобам тварин. Окремі угоди уклали футбольні та настільно-тенісні федерації двох країн. Німеччина і Китай планують провести урядові консультації до кінця року, які мають відбутися в КНР.

Раніше, Мерц під час візиту до Китаю заявив про намір Берліна поглиблювати співпрацю з Пекіном, підкресливши значення економічних зв’язків між країнами. Він зазначив, що Німеччина надає великого значення підтримці інтенсивних економічних відносин із Китаєм, який минулого року залишався її найбільшим торговельним партнером.