Трамп порадив Європі стати розумнішою

Дональд Трамп закликав Європу змінити підхід до енергетики та міграції, щоб уникнути занепаду

Президент США виступив із критикою сучасного курсу європейських країн, зауваживши, що регіон втрачає свою ідентичність, пише «Главком».

На його думку, головними чинниками, що руйнують Європу, є неконтрольована імміграція та помилкова енергетична політика. Трамп підкреслив: якщо ці виклики не будуть подолані найближчим часом, європейський простір незворотно зміниться.

Американський лідер зазначив, що прагне бачити Європу могутньою, проте зараз вона виглядає слабкою та «невпізнаваною» через надмірну лібералізацію. Зокрема, він критично відгукнувся про екологічні ініціативи, як-от масове встановлення вітрових генераторів, що, за його словами, псують ландшафти та вимагають величезних витрат.

Водночас Дональд Трамп виділив групу держав, які, на його погляд, обрали правильний шлях. Серед країн, що зберігають стабільність і чинять опір загальним тенденціям, він назвав: Угорщину, Польщу, Чехію, Словаччину.

На завершення президент США додав, що європейським лідерам варто діяти раціональніше, оскільки нинішня ситуація в багатьох країнах вже стала критичною.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про підготовку нових економічних кроків після того, як Верховний суд визнав незаконними частину митної політики. За його словами, адміністрація розглядає альтернативні механізми, які можуть виявитися навіть жорсткішими.

Американський президент зазначив, що вердикт Верховного суду фактично відкрив можливість змінити підхід до торговельної політики. «Тепер я збираюся піти в іншому напрямку, ймовірно, в тому напрямку, в якому я повинен був піти спочатку», – заявив Трамп, додавши, що новий варіант може бути «навіть сильнішим, ніж наш первісний вибір».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що підпише указ про запровадження 10% мит на додачу до вже запроваджених. Таким чином він ігноруватиме рішення Верховного суду, який заборонив його тарифи. Трамп звинуватив Верховний суд в ухваленні рішень «під впливом іноземних інтересів». Він поскаржився, що рішення суду заборонило йому «стягнути один долар з будь-якої країни», водночас йому дозволено повністю припиняти будь-яку торгівлю або бізнес й накладати ембарго на країну.

До слова, Верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн