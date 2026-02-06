Головна Світ Політика
США нададуть Кубі допомогу на тлі звинувачень в енергетичній блокаді

Аліна Самойленко
Жінка розпалює вугілля, щоб приготувати вечерю, під час планового відключення електроенергії в Санта-Крус-дель-Норте, де розташована одна з найбільших теплоелектростанцій Куби
Президент Куби Мігель Діас-Канель звинуватив США в організації «енергетичної блокади» через санкції проти постачальників нафти та військові дії у Венесуелі

Вашингтон виділяє додаткові $6 млн для підтримки населення Куби, де стрімко погіршується гуманітарна ситуація. Основна частина допомоги, що включає продукти харчування та сонячні лампи, буде розподілена через благодійні організації Caritas та структури католицької церкви. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Представник Держдепартаменту Джеремі Левін наголосив, що американські дипломати особисто контролюватимуть процес, щоб запобігти політизації допомоги або її привласненню кубинським режимом.

Надання підтримки відбувається на тлі гострого конфлікту між країнами. Президент Куби Мігель Діас-Канель звинуватив США в організації «енергетичної блокади» через санкції Дональда Трампа проти постачальників нафти та військові дії США у Венесуелі, що зупинили постачання палива на острів. За словами кубинського лідера, ці заходи паралізують роботу лікарень, шкіл та виробництво їжі, а збитки за останній рік перевищили 7,5 мільярда доларів.

У відповідь на ці закиди Вашингтон покладає провину на керівництво Куби. У Держдепартаменті заявляють, що дефіцит товарів на полицях магазинів спричинений не санкціями, а корупцією та нераціональним використанням мільярдних ресурсів, які режим витрачає на апарат безпеки та зовнішньополітичні авантюри замість забезпечення власних громадян. Левін підкреслив, що США готові до подальшої підтримки, якщо кубинська влада змінить пріоритети на користь народу.

Зі свого боку Діас-Канель закликав кубинців до «творчої стійкості» та опору, зауваживши, що Гавана відкрита до діалогу зі США лише за умови повної поваги до суверенітету острова та невтручання у його внутрішні справи.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про повне припинення постачання нафти та фінансової допомоги з Венесуели на Кубу. У своєму дописі на платформі Truth Social американський лідер ультимативно закликав Гавану до переговорів, заявивши, що острів роками виживав лише завдяки ресурсам Каракаса.

До слова, Дональд Трамп заявив про намір Сполучених Штатів надати підтримку кубинському народу, водночас підкресливши, що наразі не розглядає можливість проведення військової операції проти острова. На думку американського лідера, кубинська влада не втримає позицій через критичний стан країни. 

Трамп зазначив, що Куба завжди перебувала у фінансовій залежності від Венесуели. Кубинська сторона забезпечувала захист режиму Ніколаса Мадуро в обмін на економічну допомогу, проте, за словами президента США, ця стратегія виявилася провальною.

