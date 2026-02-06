США та Іран завершили ядерні переговори в Омані

Переговори США та Ірану в Омані завершилися домовленістю про нову зустріч

Сторони домовилися про подальші консультації, наступний раунд очікується найближчими днями

У столиці Оману – Маскаті завершилися переговори між США та Іраном щодо іранської ядерної програми. Сторони погодилися продовжити консультації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис журналіста Axios Барака Равіда у мережі X.

За його даними, наступний раунд переговорів між США та Іраном очікується найближчими днями.

U.S.-Iran talks in Oman have ended for today. Another round of talks to take place in the coming days, per source with knowledge — Barak Ravid (@BarakRavid) February 6, 2026

Міністр закордонних справ Оману Бадр Аль-Бусаїді опублікував фотографії із зустрічей з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі та спеціальним посланцем США Стівом Віткофф. Глава МЗС Оману охарактеризував переговори як «серйозні та корисні».

Very serious talks mediating between Iran and the US in Muscat today.

It was useful to clarify both Iranian and American thinking and identify areas for possible progress. We aim to reconvene in due course, with the results to be considered carefully in Tehran and Washington. pic.twitter.com/OWctzf2CXA — Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) — Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) February 6, 2026

За словами Аль-Бусаїді, сторони розглянуть результати консультацій та зустрінуться ще раз. Конкретні деталі змісту переговорів оманський міністр не уточнив.

Водночас Тегеран неодноразово наголошував, що контакти зі США мають стосуватися винятково іранської ядерної програми. Іранська сторона наполягає на обмеженому порядку денному та відкидає розширення тем переговорів за межі ядерного питання.

На тлі переговорів між США та Іран американська влада знову звернулася до своїх громадян із закликом залишити територію Ірану. У зверненні наголошувалося на посилених заходах безпеки, закритті доріг, перебоях у роботі громадського транспорту, а також обмеженні доступу до мобільного зв’язку та інтернету.

Американцям рекомендували мати план виїзду, який не залежить від допомоги уряду США, та за можливості розглядати наземний виїзд до Вірменії або Туреччини. Окремо зазначалося, що Іран не визнає подвійного громадянства, а громадяни США в країні піддаються ризику допитів, арештів і затримань.