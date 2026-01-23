«Так жити не можна». Трамп висловився про умови життя українців без опалення

Дональд Трамп поцікавився ситуацією з опаленням в Україні у Володимира Зеленського

Українці роблять дивовижні речі, аби жити в морози без опалення. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Про це американський лідер розповів під час спілкування із пресою на борту літака, передає «Главком».

Дональд Трамп заявив, що українці зіштовхнулися зі складнощами цієї зими через відсутність регулярного теплопостачання. «Народу України дуже тяжко. Вони живуть без тепла за температури мінус 20. Ви знаєте, це дуже холодно. Це здебільшого холодніший клімат, ніж у Канаді. Але вони живуть без тепла, – висловився Трамп.

Аби дізнатися, як саме українцям вдається жити без тепла в люті морози, президент США поцікавився цим у Володимира Зеленського. «Я запитав: «Як вони це роблять?». І він дав мені відповідь. Це доволі дивовижно, що вони роблять, щоб жити. Так жити не можна», – вважає американський президент.

До слова, Дональд Трамп поскаржився на те, що значна кількість його зустрічей із Володимиром Зеленським не мала очікуваних результатів. Водночас він стверджує, що Росія та Україна готові підписати мирну угоду. Проте на питання журналістів, про поступки РФ він не відповів.

Нагадаємо, що 22 січня, президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі та зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

Згодом президент США Дональд Трамп прокоментував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі, назвавши її «дуже хорошою». Американський президент прокоментував перспективи укладення мирної угоди, він заявив, що подальший розвиток подій покаже результат.

Раніше «Главком» писав про те, як Володимир Зеленський назвав головні домовленості із партнерами у Давосі. За його словами, Україна отримає додаткові ракети ППО від США та посилену допомогу від партнерів. Також однієї з найважливіших подій для України під Всесвітнього економічної конференції у Давосі стала зустріч із США. Зокрема розмова президента України із Дональдом Трампом.