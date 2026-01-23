Головна Скотч Курйоз
Кадр із рукостисканням Буданова та Трампа став вірусним: мережа вибухнули мемами

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Українці створили десятки жартівливих дописів про фото рукостискання Трампа та Буданова
Українці підмітили те, що Кирило Буданов прикрив очі, коли тиснив руку Дональду Трампу

Володимир Зеленський представив Дональду Трампу новообраного голову Офісу президента Кирила Буданова. Український посадовець потиснув руку президенту США, що потрапило під приціл камер. Згодом це фото набрало неабиякої популярності в мережі. Про це пише «Главком». 

Найбільше жартів щодо зустрічі Кирила Буданова та Дональда Трампа українці публікували на платформі Threads, де сьогодні обговорюється чимало різних тем та скандалів.

На фото, яке підірвало мережу та стало приводом для десятків жартівливих дописів та творчості українців Дональд Трамп та Кирило Буданов тиснуть один одному руки. Водночас очі керівника Офісу президента на фото закриті. Також на кадрі видно президента України Володимира Зеленського, який стоїть поруч та посміхається, поки американський президент та Кирило Буданов знайомляться. Саме ці деталі стали темами жартівливих дописів. 

Кадр із рукостисканням Буданова та Трампа став вірусним: мережа вибухнули мемами фото 1
Кадр із рукостисканням Буданова та Трампа став вірусним: мережа вибухнули мемами фото 2
Кадр із рукостисканням Буданова та Трампа став вірусним: мережа вибухнули мемами фото 3
Кадр із рукостисканням Буданова та Трампа став вірусним: мережа вибухнули мемами фото 4
Кадр із рукостисканням Буданова та Трампа став вірусним: мережа вибухнули мемами фото 5
Кадр із рукостисканням Буданова та Трампа став вірусним: мережа вибухнули мемами фото 6
Кадр із рукостисканням Буданова та Трампа став вірусним: мережа вибухнули мемами фото 7
Нагадаємо, як недавня поява президента Франції Еммануеля Макрона в сонцезахисних окулярах на Всесвітньому економічному форумі у Давосі підірвала мережу. Акції на окуляри французького виробника окулярів, які одягнув політик, миттєво зросли. 

Повідомлялося, що керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив у Давосі, що Україна рухається до кардинального вирішення війни з Росією, однак жодних гарантій швидкого миру немає, а результат значною мірою залежить від позиції Москви. 

Раніше Главком писав, що Володимир Зеленський розповів, хто з українських посадовців буде брати участь у майбутніх тристоронніх переговорах. За словами українського лідера, до складу української делегацій в ОАЕ увійщов глава Офісу президента Кирило Буданов та інші посадовці.

Теги: Кирило Буданов форум в давосі Дональд Трамп

