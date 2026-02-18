Прихильниця імміграційної політики Трампа йде з посади після вбивста цивільних у Міннесоті

Відставка Маклафлін відбувається в момент, коли діяльність DHS перебуває під пильною увагою через наслідки вбивства та дискусії навколо жорсткої імміграційної політики

Маклафлін раніше розглядала можливість звільнення, однак відклала його через кризову ситуацію в Міннесоті

Після резонансного вбивства агентами імміграційної служби (ICE) двох жителів Міннесоти увага до діяльності Міністерства внутрішньої безпеки США різко зросла. На цьому тлі головна речниця та помічниця секретаря з питань зв’язків з громадськістю DHS Тріша Маклафлін оголосила про намір залишити адміністрацію Дональда Трампа. Про це пише The Hill, передає «Главком».

Після інциденту Міністерство внутрішньої безпеки опинилося під додатковим тиском. Керівництво відомства назвало дії підозрюваного «внутрішнім тероризмом», однак суспільна реакція та критика з боку частини медіа змусили Білий дім скоригувати підхід.

Тріша Маклафлін, яка активно захищала імміграційну політику адміністрації Трампа і регулярно представляла позицію DHS у медіа, планує залишити посаду наступного тижня. За даними американських ЗМІ, вона раніше розглядала можливість звільнення, однак відклала його через кризову ситуацію в Міннесоті.

Її відставка відбувається в момент, коли діяльність DHS перебуває під пильною увагою через наслідки вбивства та дискусії навколо жорсткої імміграційної політики. Маклафлін була відома жорсткою позицією щодо медіа та називала публічні дебати навколо імміграції «піар-війною».

У січні 2026 року в місті Міннеаполіс, штат Міннесота, федеральні імміграційні агенти під час операцій застрелили двох людей – Рене Гуд та Алекса Претті. Обидва інциденти сталися на тлі посиленого імміграційного контролю адміністрації Дональда Трампа і одразу викликали широкий суспільний резонанс.

Після загибелі Гуд і Претті в Міннеаполісі та інших містах США почалися протести з вимогами розслідувати дії агентів ICE і притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, у Палаті представників США відбулися напружені слухання, під час яких конгресмени допитували керівників імміграційних служб після того, як федеральні імміграційні агенти в Міннеаполісі застрелили двох осіб.

Виконувач обов’язків директора ICE Тодд Лайонс відмовився вибачатися за загибель людей і заявив, що не коментуватиме справи, пов’язані зі стрілянинами.