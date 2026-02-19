Головна Світ Політика
У Вашингтоні стартувало перше засідання Ради миру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Вашингтоні стартувало перше засідання Ради миру
Засідання Ради миру проходить в Інституті Дональда Трампа у Вашингтоні
фото: Reuters

Президент США під час виступу заявив, що Штати виділять $10 млрд на діяльність Ради миру

Перше засідання Ради миру офіційно розпочалося у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Серед спікерів заявлені Дональд Трамп, держсекретар Марко Рубіо, зять Трампа Джаред Кушнер, експрем’єр Британії Тоні Блер, постпред США в ООН Майк Волтц, спецпредставник Білого дому Стів Віткофф і представник Ради миру в Газі Микола Младенов. Також на заході присутній президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Очільник Сполучених Штатів оголосив, що США виділять $10 млрд на діяльність Ради миру, яка має на меті вирішення міжнародних конфліктів. «Хочу повідомити вам, що Сполучені Штати виділять $10 млрд на діяльність Ради миру», – сказав Трамп, додавши, що ця сума «є дуже невеликою, якщо порівняти її з витратами на війну».

Звертаючись до країн-членів ради, Трамп продовжив: «Разом ми можемо здійснити мрію про встановлення тривалої гармонії в регіоні, який століттями страждав від війни, мук і кровопролиття».

Крім того, під час виступу Трамп висловився на підтримку деяких іноземних лідерів, зокрема прем'єр-міністерки Японії Санае Такаїчі та президента Аргентини Хав'єра Мілея. «Я не повинен підтримувати людей, але я підтримую тих, хто мені подобається. Я маю дуже хороший досвід підтримки кандидатів у Сполучених Штатах, але тепер я підтримую іноземних лідерів, включаючи Віктора Орбана, який тут присутній, та інших», – сказав Трамп.

Глава Білого дому також прокоментував свою підтримку угорському премʼєру Віктору Орбану, зазначивши, що не усім в Європі подобається це. «Це нормально. Він робить неймовірну роботу. Він зробив неймовірну роботу в галузі імміграції, на відміну від деяких країн, які нашкодили собі», – сказав він.

Нагадаємо, 22 січня 2026 року президент Дональд Трамп підписав документи щодо офіційного створення Ради миру на конференції в Давосі. Також стали відомі країни, які увійшли до «Ради миру» Трампа.

Трамп заявляв, що новостворена Рада миру потенційно може стати заміною Організації Об'єднаних Націй. Попри це, він вважає за доцільне зберегти ООН, оскільки вона володіє «колосальним потенціалом», який, проте, досі не був реалізований

До слова, Папа Римський Лев XIV не братиме участі в Раді миру.

