Трамп анонсував сильніші альтернативи митам після рішення Верховного суду

Президент США заявив про намір використати інші торговельні інструменти та закони замість обмежених судом тарифів

Президент США Дональд Трамп оголосив про підготовку нових економічних кроків після того, як Верховний суд визнав незаконними частину митної політики. За його словами, адміністрація розглядає альтернативні механізми, які можуть виявитися навіть жорсткішими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання CNN.

Американський президент зазначив, що вердикт Верховного суду фактично відкрив можливість змінити підхід до торговельної політики. «Тепер я збираюся піти в іншому напрямку, ймовірно, в тому напрямку, в якому я повинен був піти спочатку», – заявив Трамп, додавши, що новий варіант може бути «навіть сильнішим, ніж наш первісний вибір».

Він також наголосив, що рішення суду не означає повної відмови від мит у майбутньому. За його словами, адміністрація може застосувати інші правові механізми, зокрема Закон про розширення торгівлі та попередні законодавчі акти, включаючи Закон про мита 1930 року. «У нас є альтернативи. Чудові альтернативи», – сказав він, коментуючи подальші дії своєї адміністрації після рішення суду.

Трамп зауважив, що використання альтернативних інструментів вимагатиме більше часу на реалізацію. За його словами, новий підхід означатиме «трохи довший» процес ухвалення рішень, однак дозволить зберегти жорстку позицію у торговельній політиці.

Раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що підпише указ про запровадження 10% мит на додачу до вже запроваджених. Таким чином він ігноруватиме рішення Верховного суду, який заборонив його тарифи. Трамп звинуватив Верховний суд в ухваленні рішень «під впливом іноземних інтересів». Він поскаржився, що рішення суду заборонило йому «стягнути один долар з будь-якої країни», водночас йому дозволено повністю припиняти будь-яку торгівлю або бізнес й накладати ембарго на країну.

До слова, Верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн.