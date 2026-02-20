Головна Світ Політика
Трамп анонсував сильніші альтернативи митам після рішення Верховного суду

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Після вердикту Верховного суду Трамп підготував інші торговельні інструменти
Президент США заявив про намір використати інші торговельні інструменти та закони замість обмежених судом тарифів

Президент США Дональд Трамп оголосив про підготовку нових економічних кроків після того, як Верховний суд визнав незаконними частину митної політики. За його словами, адміністрація розглядає альтернативні механізми, які можуть виявитися навіть жорсткішими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання CNN.

Американський президент зазначив, що вердикт Верховного суду фактично відкрив можливість змінити підхід до торговельної політики. «Тепер я збираюся піти в іншому напрямку, ймовірно, в тому напрямку, в якому я повинен був піти спочатку», – заявив Трамп, додавши, що новий варіант може бути «навіть сильнішим, ніж наш первісний вибір».

Він також наголосив, що рішення суду не означає повної відмови від мит у майбутньому. За його словами, адміністрація може застосувати інші правові механізми, зокрема Закон про розширення торгівлі та попередні законодавчі акти, включаючи Закон про мита 1930 року. «У нас є альтернативи. Чудові альтернативи», – сказав він, коментуючи подальші дії своєї адміністрації після рішення суду.

Трамп зауважив, що використання альтернативних інструментів вимагатиме більше часу на реалізацію. За його словами, новий підхід означатиме «трохи довший» процес ухвалення рішень, однак дозволить зберегти жорстку позицію у торговельній політиці.

Раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що підпише указ про запровадження 10% мит на додачу до вже запроваджених. Таким чином він ігноруватиме рішення Верховного суду, який заборонив його тарифи. Трамп звинуватив Верховний суд в ухваленні рішень «під впливом іноземних інтересів». Він поскаржився, що рішення суду заборонило йому «стягнути один долар з будь-якої країни», водночас йому дозволено повністю припиняти будь-яку торгівлю або бізнес й накладати ембарго на країну.

До слова, Верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн.

Теги: США Дональд Трамп тарифи

Раніше глава Білого дому стверджував, що мита є важливою частиною його здатності укладати мирні угоди
Верховний суд США визнав мита Трампа незаконними
Сьогодні, 17:14
Трамп і Нетаньягу погодили стратегію тиску на Іран
Трамп і Нетаньягу погодили стратегію тиску на Іран
15 лютого, 00:31
Рубіо розповів про тісні зв'язки з Європою
Рубіо розповів про тісні зв'язки з Європою
13 лютого, 04:27
Генсек НАТО заявив, що США роблять саме те, що потрібно Україні
Мирні переговори. Генсек НАТО пояснив, чому несправедливо критикувати США
12 лютого, 13:35
За новими правилами будь-які угоди повинні укладатися відповідно до законодавства США
Трамп заборонив Венесуелі укладати нафтові угоди з Росією
12 лютого, 06:21
Трамп заявив, що його адміністрація погано справляється зі «зв'язками з громадськістю»
Трамп заявив, що його адміністрація погано справляється зі «зв'язками з громадськістю»
5 лютого, 05:38
«Імперія Епштейна» могла бути пов’язана з КДБ та Путіним – Daily Mail
«Імперія Епштейна» могла бути пов’язана з КДБ та Путіним – Daily Mail
2 лютого, 13:30
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї відмовив Трампу в переговорах про уран
Верховний лідер Ірану відхилив пропозицію Трампа щодо збагачення урану
29 сiчня, 14:58
Терехов про підняття комунальних тарифів та податків для ФОП: війна – не час для шокових рішень
Терехов про підняття комунальних тарифів та податків для ФОП: війна – не час для шокових рішень
21 сiчня, 08:35

У Чорногорії суд виправдав усіх фігурантів справи про путч 2016 року
У Чорногорії суд виправдав усіх фігурантів справи про путч 2016 року
США підготували сценарії ударів по Ірану та розглянули зміну режиму
США підготували сценарії ударів по Ірану та розглянули зміну режиму
Британія планує законодавчо виключити принца Ендрю з лінії спадкоємства
Британія планує законодавчо виключити принца Ендрю з лінії спадкоємства
Угорщина зірвала рішення кредиту Україні через суперечку навколо «Дружби»
Угорщина зірвала рішення кредиту Україні через суперечку навколо «Дружби»
Європарламент оцінить перспективи угоди зі США після скасування мит Трампа
Європарламент оцінить перспективи угоди зі США після скасування мит Трампа

Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Сьогодні, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
