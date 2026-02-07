Що робити з Донбасом? Зеленський пояснив, що заважає ідеї вільної економічної зони

Президент: «Це наша земля. Ми не визнаємо її російською навіть якщо це вільна економічна зона»

Президент України Володимир Зеленський деталізував позицію Києва щодо пропозиції США створити «вільну економічну зону» (ВЕЗ) на території Донбасу. Глава держави наголосив: Україна готова обговорювати економічні стимули для регіону, проте це не означає політичних поступок щодо суверенітету чи визнання російського контролю над окупованими територіями. Про це розповів Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Зеленський пояснив, що бачить вільну економічну зону не як окремий анклав, а як простір із особливими правилами, що діятимуть по обидва боки поточної лінії фронту.

«Я не знаю, чи це може бути реалізовано, бо коли ми говорили про вільну економічну зону, у нас були різні погляди на це. Тож ми говоримо про якусь велику зону. Частина її, яка зараз під контролем «руских», – під контролем «рускіх». Частина зони, яку ми зараз контролюємо, тобто східна частина Донбасу, буде під нашим контролем. Тобто навіть якщо ми прийдемо до створення вільної економічної зони, нам будуть потрібні справедливі та надійні правила. Я маю на увазі однакові правила для обох сторін, однакові пропозиції для обох сторін. Ми дуже хотіли б просити про справедливіше ставлення», – розповів Зеленський.

Однією з ключових перепон для створення ВЕЗ є вимога РФ щодо виходу українських військ із Донецької області. Україна пропонує натомість дзеркальну модель:

«Ми бачимо, що Сполучені Штати будуть нейтральними. Тому, коли ми говоримо про нейтральність, ми просимо про однакове збалансування для обох сторін. Тож це наша земля. Ми не визнаємо її російською навіть якщо це вільна економічна зона. Наша земля, якщо це вільна економічна зона, – це наш народ, наш прапор, і це наш контроль. Як контролювати її – вирішувати нам. Нам не потрібно ділитися тим, що ми робитимемо там, якщо це наш контроль і наша територія. Ось і все. Це справедливо і це надійно. Якщо я зроблю один крок назад для створення такої зони, вони мають зробити те саме. Два кроки – два кроки. Три кроки – три кроки. Доки наші військові не скажуть мені, що більше рухатися не можна, бо це питання безпеки», – зазначив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про нові часові межі, які американські партнери окреслили для завершення активної фази війни. За словами глави держави, США зацікавлені у фіналізації мирного процесу до початку літа 2026 року. Ці деталі стали відомі після завершення другого раунду тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що територіальне питання Донбасу залишається ключовою перешкодою для досягнення мирної угоди між Україною та Росією.