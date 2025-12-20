Головна Країна Кримінал
Українця, який скоїв карколомний злочин, у ЄС спіймали «мисливці за головами»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Українця, який скоїв карколомний злочин, у ЄС спіймали «мисливці за головами»
Українець відбуватиме покарання у в'язниці
фото: policja.pl

32-річного громадянина України засудили до 4,5 років позбавлення волі за змову, викрадення та утримання жінки в заручниках

Польські «мисливці за головами» з Департаменту пошуку та ідентифікації поліції заарештували 32-річного громадянина України в місті Катовіце. Він тікав від правосуддя за викрадення, пограбування та шантаж молодої жінки. Українець професійно переховувався і під час арешту не чинив опору. Як інформує «Главком», про це повідомляє офіційний сайт польської поліції.

Зазначається, що 32-річного громадянина України тогоріч засудили до 4,5 років позбавлення волі за змову, викрадення та утримання жінки в заручниках у 2019 році. Використовуючи агресивного собаку, він змусив жертву сісти до свого автомобіля на заправці в місті Пщина, а його спільники викрали автомобіль жінки.

«Чоловіки застосовували фізичну силу до жертви. Метою викрадачів було змусити жінку передати право власності на її підприємства та інше коштовне майно», – ідеться в повідомленні.

Правоохоронці уточнили, що жінка скористалася моментом неуважності своїх викрадачів і їй вдалося втекти під час транспортування. Підозрюваними у справі були четверо чоловіків та 23-річна жінка.

«Усім п'ятьом було висунуте звинувачення у викраденні та утриманні жінки в заручниках. Чотирьом чоловікам також було оголошено звинувачення у збройному пограбуванні», – наголосили в поліції.

Уточнюється, що одним з обвинувачених був 32-річний громадянин України, вирішив втекти від правосуддя. У грудні 2024 року на чоловіка був виданий ордер на арешт.

«Чоловік вжив усіх запобіжних заходів, але досвід сілезьких мисливців за головами дозволили їм визначити місце його сховку. На початку грудня чоловіка було заарештовано у Нижньосілезькому воєводстві. Під час арешту він не чинив опору та був явно здивований тим, що поліція встановила його місцеперебування. Тепер він відбуватиме покарання у в'язниці», – додали польські правоохоронці.

Нагадаємо, у Польщі, яка стала головним притулком для мільйонів українців, зафіксовано помітне зростання злочинів та проявів ненависті проти біженців. Ця тривожна тенденція підриває солідарність, яка панувала в перші місяці повномасштабного вторгнення, та ускладнює інтеграцію українців у польське суспільство.

До слова, Російська Федерація намагається перекласти провину за свої злочини на українців, вербуючи їх для вчинення диверсій за кордоном. МЗС взяло до уваги оприлюднені польськими спецслужбами висновки про встановлення двох українців, яких польські слідчі підозрюють у вчиненні під керівництвом Росії диверсій на залізниці 15-17 листопада. Україна засудила такі диверсії.

Теги: Польща злочин правосуддя поліція Україна автомобіль пограбування викрадення арешт шантаж

