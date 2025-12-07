Сили оборони звільнили село Тихе на Дніпропетровщині від росіян

Військові 67 ОМБр звільнили село Тихе на Дніпропетровщині від окупантів

Росіяни заявляли про окупацію цього села ще 21 листопада

6 грудня стало відомо, що військові 67 окремої механізованої бригади Збройних сил України звільнили село Тихе на Дніпропетровщині. Про це захисники написали на сторінці бригади, передає «Главком».

Військові РФ повідомляли про окупацію цього населеного пункту ще 21 листопада, коли на своїх ресурсах публікували відео, на якому солдати російської армії тримають прапор РФ на Олександрівському напрямку та заявляють про захоплення Тихого та Відрадного.

Проте, завдяки злагодженим і чітким діям, грамотному плануванню та відважним діям бійців 67 ОМБр, село було звільнене від окупантів. Станом на 6 грудня Тихе перебуває під контролем українських військ.

«Офіційно заявляємо: станом на 6.12.2025 населений пункт Тихе пебуває під контролем воїнів 67 окремої механізованої бригади Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у країнські Сили оборони провели успішну операцію та зачистили селище Іванівка, що розташоване на межі Донецької та Дніпропетровської областей.

Під час бойових дій військовослужбовці 37-ї окремої бригади морської піхоти ліквідували 53 російських окупантів, ще 19 – взяли в полон.